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Партия Гайдукевича ответила Жириновскому, который призвал к воссоединению России и Беларуси
Либерально-демократическая партия Беларуси распространила мнение первого заместителя председателя партии Олега Гайдукевича, передает
Он ответил председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который призвал к «воссоединению Беларуси и России»:
«Владимир Вольфович, Вы предлагаете нам жить в коммуналке, а мы хотим жить в союзе с Россией, но в отдельной двухкомнатной квартире. Пусть у Вас будет просторная четырехкомнатная, а у нас — небольшая двухкомнатная, но своя.
Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом или сестрой в одной комнате, это неправильно.
И квартиры пусть будут на одной лестничной площадке, вот это хорошо, но опять же отдельная двушка лучше большой коммуналки».
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Либерально-демократическая партия Беларуси распространила мнение первого заместителя председателя партии Олега Гайдукевича, передает «Наша нива».
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