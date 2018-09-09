Партия Гайдукевича ответила Жириновскому, который призвал к воссоединению России и Беларуси

Он ответил председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который призвал к «воссоединению Беларуси и России»:





«Владимир Вольфович, Вы предлагаете нам жить в коммуналке, а мы хотим жить в союзе с Россией, но в отдельной двухкомнатной квартире. Пусть у Вас будет просторная четырехкомнатная, а у нас — небольшая двухкомнатная, но своя.





Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом или сестрой в одной комнате, это неправильно.





И квартиры пусть будут на одной лестничной площадке, вот это хорошо, но опять же отдельная двушка лучше большой коммуналки».