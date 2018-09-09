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Над стадионом во время футбольного матча из вертолета выбросили доллары

10.09.2018 18:02 — Разное | Партизан  
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В Лас-Вегасе над стадионом в перерыве футбольного матча из вертолета выбросили 5 тысяч долларов.

Перфоманс организовал клуб "Лас-Вегас Лайтс", который таким образом решил вознаградить своих фанатов за их преданность. Около 200 человек бросились собирать однодолларовые купюры.

Что касается матча, то хозяева поля его проиграли "Лос-Анджелес Гэлакси-2" — 1:2, информирует сайт segodnya.ua.

 
 
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В Лас-Вегасе над стадионом в перерыве футбольного матча из вертолета выбросили 5 тысяч долларов.
 
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