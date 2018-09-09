|
Над стадионом во время футбольного матча из вертолета выбросили доллары
В Лас-Вегасе над стадионом в перерыве футбольного матча из вертолета выбросили 5 тысяч долларов.
Перфоманс организовал клуб "Лас-Вегас Лайтс", который таким образом решил вознаградить своих фанатов за их преданность. Около 200 человек бросились собирать однодолларовые купюры.
Что касается матча, то хозяева поля его проиграли "Лос-Анджелес Гэлакси-2" — 1:2, информирует сайт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лас-Вегасе над стадионом в перерыве футбольного матча из вертолета выбросили 5 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)