Победу ей принесла работа над 3-м эпизодом 16-го сезона анимационного ситкома Family Guy. Он выходит на телеканале Fox и в русском варианте носит название «Гриффины».





Сериал рассказывает о неблагополучной семье Гриффинов, состоящей из супругов Питера и Лоис, их детей Криса, Мэг и Стюи, а также пса Брайана.





По сюжету 3-го эпизода 16-го сезона, родители Лоис – Барбара и Картер Пьютершмидты – нанимают для ее детей няню, чтобы внуки были досмотрены, а у дочери было время на общение с мужем.





Няню зовут Наталия, она из Беларуси. Наталия с успехом справляется со своими обязанностями, но затем выясняется, что на самом деле она – наемный убийца.





У Наталии есть враги. Они появляются и пытаются отомстить ей. Няня, спасая себя и Стюи, избавляется от преследователей, а затем прыгает в самолет c красно-зеленой полосой вдоль борта и улетает.









Александреа Борштейн озвучивала в этом эпизоде Лоис, Барбару и Наталию, а также ряд других персонажей.





belmir.by Премия Creative Arts Emmy Awards вручается за технические достижения в телеиндустрии – звук, свет, музыку и так далее. Она проходит за неделю до главной премии Emmy, пишет



