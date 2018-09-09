Из МИД Польши уволили почти всех сотрудников, которые учились в Москве

Об этом в понедельник сообщил руководитель МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, руководство ведомства было заменено "почти на 100%" (на должностях директоров и заместителей директоров 111 департаментов МИД почти все новые люди). И все это произошло после прихода к власти партии "Право и справедливость" (с 2015 года). Согласно планам, из 101 посла будут заменены 86, и этот процесс уже происходит, передает