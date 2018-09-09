ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из МИД Польши уволили почти всех сотрудников, которые учились в Москве

10.09.2018 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Из Министерства иностранных дел Польши уволили почти всех сотрудников, которые учились в Московском государственном институте международных отношений или были в списках коммунистических спецслужб.

Об этом в понедельник сообщил руководитель МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, руководство ведомства было заменено "почти на 100%" (на должностях директоров и заместителей директоров 111 департаментов МИД почти все новые люди). И все это произошло после прихода к власти партии "Право и справедливость" (с 2015 года). Согласно планам, из 101 посла будут заменены 86, и этот процесс уже происходит, передает "Еврорадио".

С 2016 года на работу в МИД были приняты 435 новых сотрудников.

Можно предположить, что выпускники Московского государственного института международных отношений рассматриваются в Варшаве как потенциальные "агенты влияния". В Москве увольнение этих людей называют "полной глупостью".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Министерства иностранных дел Польши уволили почти всех сотрудников, которые учились в Московском государственном институте международных отношений или были в...
 
Новости дня
Новости разные
 
День здоровья с безопасностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика