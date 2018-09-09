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Жирафы в снегу. В Африку пришел аномальный холод
В Капскую провинцию Южно-Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.
Соответствующие фото были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.
На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением. Как отмечается в описании, фото были сняты в субботу, 8 сентября, передает
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В Капскую провинцию Южно-Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.
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