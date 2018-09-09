Жирафы в снегу. В Африку пришел аномальный холод

Соответствующие фото были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.

На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением. Как отмечается в описании, фото были сняты в субботу, 8 сентября, передает