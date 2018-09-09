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Станислав Богданкевич: Отказ от программы МВФ - в ущерб национальным интересам

10.09.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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Экономика страны на грани банкротства, поэтому решение отказаться от сотрудничества  с МВФ принято в ущерб национальным интересам, считает бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

Станислав Богданкевич: Отказ от программы МВФ - в ущерб национальным интересам
Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ), заявил 9 сентября министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Причина проста и уже затерта до дыр: 

"Руководитель государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось". 

Министр разрушил миф о том, что Лукашенко назначил правительство рыночников. Более того, без новых кредитов «белорусская экономика окончательно зайдет в тупик», а самые дешевые кредиты – у МВФ. Фактически решение принято в ущерб национальным интересам страны, считает Станислав Богданкевич:

- Отказ от кредитной программы с МВФ только подтверждает аксиому, что новое правительство не планирует кардинальных преобразований в экономике, следует старым курсом предыдущего правительства. Ведь МВФ не требовало ничего чрезвычайного. 

- Министр сказал, что принципиальных разногласий по содержанию программы сотрудничества нет, противоречия – только в темпах реформ.

- Да мы уже 20 с лишним лет делаем одну и ту же программу – это все заявления для бедных.

- Получается, министр развеял миф о том, что Лукашенко назначил правительство рыночников.

- Видимо, да. Я тоже считаю преувеличением заявления о том, что Румас является настоящим реформатором. Вместе с Мясниковичем он, возможно, и хотел что-то делать. Помню, Мясникович написал статью о рыночных преобразованиях, так в МВФ удивлялись: и это ваш рыночник? 

Мясникович не предложил ничего кардинального: ни изменений по управлению госсектором, ни отказ правительства от вмешательства в бизнес, в том числе и вмешательство в управление госсектором. Мы же видим, как у нас все делается: министра ставим на место директора инструментального завода. 

А руководителю предприятия самому нельзя решать проблемы, исходя из рентабельности, производительности, экспорта? Правительство Румаса хочет сохранить административное управление. 

- Получается, один из источников получения дешевых кредитов перекрыт. На кого теперь можно рассчитывать?

- На кого, на кого - на Россию. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) наконец-то выделит в течение месяца очередной транш в размере 200 миллионов долларов. Расчет, похоже, только на Россию.

Другое дело, что кредиты МВФ – самые дешевые. ЕФСР дает кредиты под большие проценты. Цель кредитной программы МВФ – привлечь западные кредиты в Беларусь, а раз нет кредитной программы – серьезные инвестиции к нам по-прежнему не пойдут. 

- Официальный Минск продекларировал готовность в среднесрочной перспективе разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов. 

- Ни в России, ни в Китае не разместишь облигации под 3% (смеется) – можно разместить под 8-9%. И такую цель перед собой ставит белорусское правительство?.. Экономика и так задыхается от внешней задолженности. 

По данным одного исследовательского института, объем оборотного капитала в сфере экономики составляет только 15 миллиардов белорусских рублей, 10 миллиардов – в Минске, 5 миллиардов – на всю остальную страну. Все закредитовано, вся экономика на грани банкротства.

- Получается, решение отказаться от кредитной программы с МВФ принято в ущерб экономическим интересам Беларуси?

- Я считаю – да. Другое дело, что надо брать кредит у МВФ, но одновременно и решать проблему банкротства крупных предприятий. Огромная закредитованность «Гомсельмаша», Минского тракторного завода, металлургического комбината: на крупных заводах кредиты превышают активы. 

Нам надо решать проблему неплатежеспособности крупных государственных компаний, но уже 20 лет все откладывают и откладывают. По-хорошему, кредиты не стоит брать ни на востоке, ни на Западе, но без кредитов экономика полностью зайдет в тупик. Поэтому нужен кредит и программа, оживление экономики.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономика страны на грани банкротства, поэтому решение отказаться от сотрудничества  с МВФ принято в ущерб национальным интересам, считает бывший глава Нацбанка...
 
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