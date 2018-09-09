Станислав Богданкевич: Отказ от программы МВФ - в ущерб национальным интересам

Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ), заявил 9 сентября министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Причина проста и уже затерта до дыр:





"Руководитель государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось".





Министр разрушил миф о том, что Лукашенко назначил правительство рыночников. Более того, без новых кредитов «белорусская экономика окончательно зайдет в тупик», а самые дешевые кредиты – у МВФ. Фактически решение принято в ущерб национальным интересам страны, считает Станислав Богданкевич:





- Отказ от кредитной программы с МВФ только подтверждает аксиому, что новое правительство не планирует кардинальных преобразований в экономике, следует старым курсом предыдущего правительства. Ведь МВФ не требовало ничего чрезвычайного.





- Министр сказал, что принципиальных разногласий по содержанию программы сотрудничества нет, противоречия – только в темпах реформ.





- Да мы уже 20 с лишним лет делаем одну и ту же программу – это все заявления для бедных.





- Получается, министр развеял миф о том, что Лукашенко назначил правительство рыночников.





- Видимо, да. Я тоже считаю преувеличением заявления о том, что Румас является настоящим реформатором. Вместе с Мясниковичем он, возможно, и хотел что-то делать. Помню, Мясникович написал статью о рыночных преобразованиях, так в МВФ удивлялись: и это ваш рыночник?





Мясникович не предложил ничего кардинального: ни изменений по управлению госсектором, ни отказ правительства от вмешательства в бизнес, в том числе и вмешательство в управление госсектором. Мы же видим, как у нас все делается: министра ставим на место директора инструментального завода.





А руководителю предприятия самому нельзя решать проблемы, исходя из рентабельности, производительности, экспорта? Правительство Румаса хочет сохранить административное управление.





- Получается, один из источников получения дешевых кредитов перекрыт. На кого теперь можно рассчитывать?





- На кого, на кого - на Россию. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) наконец-то выделит в течение месяца очередной транш в размере 200 миллионов долларов. Расчет, похоже, только на Россию.





Другое дело, что кредиты МВФ – самые дешевые. ЕФСР дает кредиты под большие проценты. Цель кредитной программы МВФ – привлечь западные кредиты в Беларусь, а раз нет кредитной программы – серьезные инвестиции к нам по-прежнему не пойдут.





- Официальный Минск продекларировал готовность в среднесрочной перспективе разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов.





- Ни в России, ни в Китае не разместишь облигации под 3% (смеется) – можно разместить под 8-9%. И такую цель перед собой ставит белорусское правительство?.. Экономика и так задыхается от внешней задолженности.





По данным одного исследовательского института, объем оборотного капитала в сфере экономики составляет только 15 миллиардов белорусских рублей, 10 миллиардов – в Минске, 5 миллиардов – на всю остальную страну. Все закредитовано, вся экономика на грани банкротства.





- Получается, решение отказаться от кредитной программы с МВФ принято в ущерб экономическим интересам Беларуси?





- Я считаю – да. Другое дело, что надо брать кредит у МВФ, но одновременно и решать проблему банкротства крупных предприятий. Огромная закредитованность «Гомсельмаша», Минского тракторного завода, металлургического комбината: на крупных заводах кредиты превышают активы.





Нам надо решать проблему неплатежеспособности крупных государственных компаний, но уже 20 лет все откладывают и откладывают. По-хорошему, кредиты не стоит брать ни на востоке, ни на Западе, но без кредитов экономика полностью зайдет в тупик. Поэтому нужен кредит и программа, оживление экономики.