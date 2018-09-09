Около двух десятков авто повредили подростки на стоянке в Жодино: делали надписи и рисунки

Восемнадцать машин, находящихся на неохраняемой стоянке в Жодино, повредили подростки. Как сообщает милиция региона, инцидент произошел еще в августе.

За в Жодинский ГОВД одно за другим стали поступать заявления о повреждении лакокрасочного покрытия их автомобилей.

«Все произошло около полудня: в течение часа подростки прогуливались по стоянке, попутно царапая автомашины. Затем недоросли отправились на железнодорожную станцию, там слонялись без дела, а потом ушли обратно в сторону города», — информируют правоохранители.

Примерно в 16.00 после окончания рабочей смены на БЕЛАЗе в милицию стали поступать заявления от работников предприятия. Всего подростки повредили 18 машин: какие-то просто поцарапали острым предметом (гвоздем или ключом), а на некоторых автомашинах сделали надписи или рисунки.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Хулиганов запечатлели камеры видеонаблюдения. Один подросток был в синих майке и шортах, второй в светлых шортах и белой майке, с изображением на спине двух скрещенных шпаг, над которыми имеется надпись «я здесь закон».

Всех, кто располагаете какой-либо информацией о местонахождении парней, просят позвонить в Жодинский ГОВД по телефонам: (8−01775)-3−34−44, (8−029)-618−34−44, (8−029)-507−71−34 или 102.