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Сооснователь ресторана в Куропатах проиграл в суде газете «Новы час»

10.09.2018 19:25 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 10 сентября, суд Советского района Минска вынес приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича. Ответчиком выступали газета «Новы час» и независимый журналист Денис Ивашин. Израилевич суд проиграл и должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов, пишет euroradio.fm.

Издание публиковало расследование Ивашина с информацией, что компания Израилевича ООО «Ив» является бенефициаром строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Израилевич заявил, что это неправда и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальной компенсации – 40 тысяч рублей (за «эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния»).

В результате Изаилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчиком за услуги адвокатов. Главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевича возможность объяснить свою позицию. Она рада, что «суд стал на сторону справедливости».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 10 сентября, суд Советского района Минска вынес приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича....
 
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