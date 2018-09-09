|
Сооснователь ресторана в Куропатах проиграл в суде газете «Новы час»
>
Сегодня, 10 сентября, суд Советского района Минска вынес приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича. Ответчиком выступали газета «Новы час» и независимый журналист Денис Ивашин. Израилевич суд проиграл и должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов,
Издание публиковало
В результате Изаилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчиком за услуги адвокатов. Главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевича возможность объяснить свою позицию. Она рада, что «суд стал на сторону справедливости».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 10 сентября, суд Советского района Минска вынес приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)