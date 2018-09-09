Где выгоднее покупать бытовую технику: в Беларуси или в России

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Спойлер: далеко не всегда есть смысл ехать за техникой в Россию.

Возможно, это связано и с тем, что наша валюта в последние недели существенно упала и к доллару, и к евро, и даже к российскому рублю.

Мы сравнили цены на аналогичные модели бытовой техники в каталогах Беларуси и России: onliner.by и price.ru.

Телевизор

Сравнивали модель Samsung UE49MU6100U.

В Беларуси такой телевизор стоит от 1 192 рублей – это $558.





В России эта же модель стоит от 41 645 российских рублей – это $604.





Таким образом, в Беларуси эту модель можно приобрести с выгодой в $46.

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Для большей объективности мы сравнили также стоимость в Беларуси и России модели телевизора LG 49SJ810V.



Модель в каталоге Onliner.by

Модель в каталоге price.ru

В Беларуси такой телевизор стоит от 1 537,21 рублей, или $719. В России – от 44 000 российских рублей, или $638.

В этом случае в России эта модель стоит на $81 дешевле.

Холодильник

Сравнивали холодильник Bosch KGN39XL2AR.



Модель в каталоге Onliner.by

Модель в каталоге price.ru

В каталоге Онлайнера цена этой модели составляет от 1 450 рублей – это $678. В каталоге price.ru – от 27 760 российских рублей, или $402.

Разница – $276 в пользу российского каталога.