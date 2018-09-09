|
Где выгоднее покупать бытовую технику: в Беларуси или в России
Спойлер: далеко не всегда есть смысл ехать за техникой в Россию.
Возможно, это связано и с тем, что наша валюта в последние недели существенно упала и к доллару, и к евро, и даже к российскому рублю.
Мы сравнили цены на аналогичные модели бытовой техники в каталогах Беларуси и России: onliner.by и price.ru.
Телевизор
Сравнивали модель Samsung UE49MU6100U.
В Беларуси такой телевизор стоит от 1 192 рублей – это $558.
В России эта же модель стоит от 41 645 российских рублей – это $604.
Таким образом, в Беларуси эту модель можно приобрести с выгодой в $46.
***
Для большей объективности мы сравнили также стоимость в Беларуси и России модели телевизора LG 49SJ810V.
В Беларуси такой телевизор стоит от 1 537,21 рублей, или $719. В России – от 44 000 российских рублей, или $638.
В этом случае в России эта модель стоит на $81 дешевле.
Холодильник
Сравнивали холодильник Bosch KGN39XL2AR.
В каталоге Онлайнера цена этой модели составляет от 1 450 рублей – это $678. В каталоге price.ru – от 27 760 российских рублей, или $402.
Разница – $276 в пользу российского каталога.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовые аналитики еще в августе прогнозировали: из-за разницы в курсах для белорусов подешевеет российская бытовая техника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)