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Итоги сбора урожая подводят в Беларуси
10.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси подводят итоги сбора зерновых. Несмотря на засуху, аграриям удалось собрать с полей почти весь урожай – 85 %, передает телеканал «МИР 24».
Дефицита их в этом году точно не будет. Ожидается, что соберут более 150 тысяч тонн. Излишки урожая отправят в Россию, Украину и Молдову.
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После завершения уборки зерновых аграрии страны приступят к посеву озимых
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