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Итоги сбора урожая подводят в Беларуси

10.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси подводят итоги сбора зерновых. Несмотря на засуху, аграриям удалось собрать с полей почти весь урожай – 85 %, передает телеканал «МИР 24».

Засушливыми в этом году оказались май и июнь. Во второй половине июля были сложные условия для уборки урожая. В результате, не добрали два миллиона тонн зерна по сравнению с прошлым годом. Однако продовольственной безопасности страны это не угрожает.
  
«Валовый сбор зерновых культур позволяет выполнить государственный заказ – это поставка 850 тысяч тонн зерна. Данный объем зерна позволит полностью обеспечить население хлебобулочными изделиями, иметь муку. При этом хотелось бы отметить то, что стоимость увеличения хлебобулочных изделий не предвидится», – рассказал заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

После завершения уборки зерновых аграрии страны приступят к посеву озимых. Ну, а впереди – сбор яблок.

Дефицита их в этом году точно не будет. Ожидается, что соберут более 150 тысяч тонн. Излишки урожая отправят в Россию, Украину и Молдову.



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После завершения уборки зерновых аграрии страны приступят к посеву озимых
 
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