В Беларуси впервые за последние 7 лет выросло число ученых

В Беларуси впервые за последние 7 лет выросло число специалистов, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Такие выводы можно сделать из статистического сборника Белстата по науке и инновационной деятельности. FINANCE.TUT.BY проанализировал, как с 2011 года изменилось число ученых.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В 2011 году в Беларуси трудилось 31 194 работника, которые заняты научными исследованиями и разработками. После этого их число стало уменьшаться. В 2016 году в нашей стране было 25 942 человека, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

Но в прошлом году тенденция изменилась — ученых стало больше на 541 человека. Причем выросло как число докторов наук (до 645 человек), так и кандидатов наук (до 2 850).

При этом из 26483 специалистов, занятых в 2017 году научными исследованиями и разработками, большинство составляли исследователи (17 089 человек).

Средняя зарплата у ученых в 2017 году составила 1178 рублей. В 2016 году эти специалисты получали 1008 рублей.