Картина Константина Хабенского «Собибор» выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил ТАСС в понедельник продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, специальное заседание которого состоялось в московском Доме кино.





Фильм «Собибор» посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил Константин Хабенский.

«От России [на «Оскар"] выдвинут фильм «Собибор», — сказал Роднянский, добавив, что картину, «имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии», выбрали «большинством голосов». Продюсер не сообщил, какие картины также рассматривались, отметив лишь, что «конкуренция была». Со своей стороны, председатель оскаровского комитета Владимир Меньшов отказался говорить на эту тему. «Никаких комментариев», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Члены оскаровского комитета заседали больше часа. Многие из них голосовали дистанционно, на встречу пришли Меньшов, режиссеры Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, продюсеры Сергей Сельянов, Евгений Гиндилис и другие. Собравшиеся призывали друг друга голосовать «объективно, а не просто поддерживать коллег».

О выдвижении фильмов

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Девяносто первая церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.