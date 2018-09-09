ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заставляли пить мочу. Школьница "заказала" групповое изнасилование подруги

10.09.2018 19:14 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


15-летняя Маша. Фото: © Readovka.news
Таким образом, она решила проучить девочку, а всё происходящее снимала на камеру и угрожала, что если кто-то об этом узнает, то видео попадёт в Интернет.

Ученица восьмого класса одной из школ Рославля Смоленской области, 15-летняя Маша (имя изменено), "заказала" изнасилование своей подруги — 14-летней Кати (имя также используется другое). Об этом сообщает портал Readovka.

Как отмечается, Екатерина очень ценила своих подруг, исключением не стала и Мария, поскольку жизнь школьницы нельзя назвать сладкой. Ещё в самом маленьком возрасте она похоронила свою мать, а отец после смерти супруги ушёл в запой, девочка постепенно погружалась в свой мир. Несколько лет назад она попала в аварию, её сбила иномарка на пешеходном переходе. После этого она осталась инвалидом.

История с изнасилованием началась с того, что восьмиклассница Маша приревновала подругу к своему молодому человеку. Катя отрицала какую-либо близость, но это не стало аргументом. Осталось лишь сделать одно — проучить. С просьбой она обратилась к своим друзьям — 13-летнему Грише и 15-летним Саше и Ване (имена всех троих изменены).

Заставляли пить мочу. Школьница "заказала" групповое изнасилование подруги

Подозреваемые в изнасиловании школьницы. Фото: © Readovka.news

Подросткам в каком-то смысле посчастливилось: родители Гриши уехали, и квартира была полностью в его распоряжении. Девочка попала в помещение, и над ней на протяжении двух дней издевались молодые люди: закрывали в туалете, привязывали к стулу, заставляли пить мочу, насиловали, засовывали расчёску и всё, что "подходило по размеру". Решившая проучить снимала это всё на камеру и угрожала, что если кто-то об этом узнает, то видео попадёт в Интернет.

— Никто из ребят ничего страшного в происходящем не видел. Они просто пошутили. Для них — это смешно. Девочку, которая всё это "заказала", не задерживали — нет оснований. Ведь только ребята уверяют, что она их "заставила", — говорит источник издания, знакомый с ситуацией.

Заставляли пить мочу. Школьница "заказала" групповое изнасилование подруги

Подозреваемый в изнасиловании школьницы. Фото: © Readovka.news

Изнасилованная "по заказу" девочка эти страшные вещи рассказала позднее своему психологу. Она как раз проходила запланированное полугодовое обследование после аварии. Дело дошло до следователей, и всех троих задержали, однако потом 13-летнего Гришу отпустили, так как молодой человек не достиг возраста уголовной ответственности. Остальные двое были арестованы, а подружка-садистка проходит по делу как свидетель и сейчас находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, она решила проучить девочку, а всё происходящее снимала на камеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
В госдепе США заявили о закрытии фактической дипмиссии Палестины в Вашингтоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика