

15-летняя Маша. Фото: © Readovka.news

Подозреваемые в изнасиловании школьницы. Фото: © Readovka.news

Подозреваемый в изнасиловании школьницы. Фото: © Readovka.news

Ученица восьмого класса одной из школ Рославля Смоленской области, 15-летняя Маша (имя изменено), "заказала" изнасилование своей подруги — 14-летней Кати (имя также используется другое). Об этом сообщает порталКак отмечается, Екатерина очень ценила своих подруг, исключением не стала и Мария, поскольку жизнь школьницы нельзя назвать сладкой. Ещё в самом маленьком возрасте она похоронила свою мать, а отец после смерти супруги ушёл в запой, девочка постепенно погружалась в свой мир. Несколько лет назад она попала в аварию, её сбила иномарка на пешеходном переходе. После этого она осталась инвалидом.История с изнасилованием началась с того, что восьмиклассница Маша приревновала подругу к своему молодому человеку. Катя отрицала какую-либо близость, но это не стало аргументом. Осталось лишь сделать одно — проучить. С просьбой она обратилась к своим друзьям — 13-летнему Грише и 15-летним Саше и Ване (имена всех троих изменены).Подросткам в каком-то смысле посчастливилось: родители Гриши уехали, и квартира была полностью в его распоряжении. Девочка попала в помещение, и над ней на протяжении двух дней издевались молодые люди: закрывали в туалете, привязывали к стулу, заставляли пить мочу, насиловали, засовывали расчёску и всё, что "подходило по размеру". Решившая проучить снимала это всё на камеру и угрожала, что если кто-то об этом узнает, то видео попадёт в Интернет.— говорит источник издания, знакомый с ситуацией.Изнасилованная "по заказу" девочка эти страшные вещи рассказала позднее своему психологу. Она как раз проходила запланированное полугодовое обследование после аварии. Дело дошло до следователей, и всех троих задержали, однако потом 13-летнего Гришу отпустили, так как молодой человек не достиг возраста уголовной ответственности. Остальные двое были арестованы, а подружка-садистка проходит по делу как свидетель и сейчас находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.