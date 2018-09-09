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Гайдукевич - Жириновскому: "Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом в одной комнате"

10.09.2018 19:09 — Разное | UDF  
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Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН
Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич прокомментировал предложение председателя ЛДПР Владимира Жириновского о воссоединении Беларуси и России.

Как писал UDF.BY, 8 сентября Владимир Жириновский разметил в своемо Telegram-канале пост о том, как Александр Лукашенко мог бы вписать свое имя в мировую историю. По мнению главы ЛДПР, белорусскому лидеру нужно лишь пойти... по стопам Богдана Хмельницкого.

Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией. Нечто такое, по версии Жириновского, может сделать и Лукашенко, соединив Республику Беларусь и Россию.

- Владимир Вольфович, Вы предлагаете нам жить в коммуналке, а мы хотим жить в Союзе с Россией, но в отдельной двухкомнатной квартире. Пусть у Вас будет просторная четырёхкомнатная, а у нас - небольшая двухкомнатная, но своя. Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом или сестрой в одной комнате, это неправильно. И квартиры пусть будут на одной лестничной площадке, вот это хорошо, но опять же отдельная двушка лучше большой коммуналки! - приводит слова Олега Гайдукевича пресс-служба ЛДПБ.

 
 
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Олег Гайдукевич прокомментировал предложение председателя ЛДПР Владимира Жириновского.
 
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