

Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН

Как писал, 8 сентябряв своемо Telegram-канале пост о том, какмог бы вписать свое имя в мировую историю. По мнению главы ЛДПР, белорусскому лидеру нужно лишь пойти... по стопам Богдана Хмельницкого.Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией. Нечто такое, по версии Жириновского, может сделать и Лукашенко, соединив Республику Беларусь и Россию.- приводит словапресс-служба ЛДПБ.