|
Гайдукевич - Жириновскому: "Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом в одной комнате"
Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН
Как писал
Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией. Нечто такое, по версии Жириновского, может сделать и Лукашенко, соединив Республику Беларусь и Россию.
- Владимир Вольфович, Вы предлагаете нам жить в коммуналке, а мы хотим жить в Союзе с Россией, но в отдельной двухкомнатной квартире. Пусть у Вас будет просторная четырёхкомнатная, а у нас - небольшая двухкомнатная, но своя. Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом или сестрой в одной комнате, это неправильно. И квартиры пусть будут на одной лестничной площадке, вот это хорошо, но опять же отдельная двушка лучше большой коммуналки! - приводит слова Олега Гайдукевича пресс-служба ЛДПБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Гайдукевич прокомментировал предложение председателя ЛДПР Владимира Жириновского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)