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Рубль ускорил падение после заявлений из Кремля

10.09.2018 18:37 — Разное | UDF  
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Андрей Белоусов
Рубль, рухнувший в понедельник до минимумов с 2016 года, получил новый удар из Кремля.

Попытки российской валюты укрепиться после утреннего провала до 70,16 рубля за доллар оказались тщетными после того, как помощник президента Андрей Белоусов призвал ЦБ РФ не повышать ключевую ставку на заседаниях в этом году.

Курс доллара, падавший к полудню до 69,7 рубля, прочно закрепился выше 70 рублей и, несмотря на дорожающую нефть, обновил максимум за 2,5 года - 70,5125 рубля.

Евро подорожал еще 89 копеек и достиг отметки 81,6975 рубля - рекордной с 29 февраля 2016 года.

Повышение ставки ЦБ для защиты рубля по рецепту кризисного 2014 года было бы "крайне нежелательным", заявил Белоусов.

По словам помощника президента - автора идеи изъять 500 млрд рублей у химиков и металлургов и уравнять их прибыльность с нефтяными компаниями, - ужесточение политики ЦБ "затормозит инвестиционную активность, экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета".

Давление на ЦБ усиливается, констатирует директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: на прошлой неделе аналогичное заявление прозвучало из уст премьера Дмитрия Медведева.

На Московском финансовом форуме он сообщил, что правительство намерено "добиваться снижения стоимости кредитов" и "рассчитывает на активную позицию Банка России в этом вопросе", подчеркнув, что ставки в стране "все равно остаются довольно высокими".

До заседания 14 сентября остается меньше недели, и хотя рынок почти уверен в повышении ставки, ЦБ оказался в очень сложной ситуации, говорит Тремасов.

"Иностранные инвесторы могут негативно воспринять заявление Белоусова", - соглашается аналитик "Фридом Финанс" Валерий Безуглов: оно может свидетельствовать об отсутствии независимости в действиях центробанка, что в глазах нерезидентов уравняет Россию с Турцией.

Там президент Реджеп Эрдоган взял центробанк под свой директивный контроль, запретив ему повышать ставки, несмотря на скачок инфляции до 18% и обвал лиры до исторических минимумов.

Возникает вопрос, хотят ли российские власти упасть в кризис по турецкому сценарию, удивляется руководитель валютной стратегии Commerzbank Ульрих Лейхтман.

"В конечном итоге частично подрывается доверие, которое с трудом завоевал центробанк", - сказал Лейхтман.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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Рубль, рухнувший в понедельник до минимумов с 2016 года, получил новый удар из Кремля.
 
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