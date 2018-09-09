Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане



Игорь Плотницкий

Бывшего руководителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого обнаружили в одном из московских ресторанов. Снимок в своемв понедельник, 10 сентября, опубликовал журналист Сергей Белоус.Он отметил, что фото было сделано украдкой 3 сентября в заведении «То Да Сё» на Смоленской площади.— так журналист описал времяпрепровождениев заведении.В марте украинская Генеральная прокуратура объявила Плотницкого в розыск. Также было выдано разрешение на его задержание для доставки в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения. Тогда же появилась информация, что Плотницкий еще в конце 2017 года был задержан в России и в течение двух недель давал показания на допросах в Москве. Утверждалось, что экс-глава ЛНР не может покидать российскую столицу.В ноябре прошлого года Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы республики стал руководитель министерства государственной безопасности ЛНР. Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск и вечером того же дня прибыл в Москву.За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и министром внутренних дел, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания.