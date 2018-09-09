Потерявший семью в пожаре кемеровчанин проиграл выборы



Игорь Востриков

«Не хочу говорить ничего плохого. Так проголосовали люди. Я хотел прийти и сделать все по максимуму. Но, видать, не нашел одобрения или еще что-то. Особо сильно я не раздумывал над этим. В принципе, это было ожидаемо. Я до последнего не верил», — сказал он.О выдвижении Вострикова стало известно в начале июня. Он пояснял, что пошел не одномандатником, а по списку «Единой России», так как выдвижение для него «произошло спонтанно».Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. Игорь Востриков потерял в пожаре жену, троих детей и сестру.9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня. Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги выборов. По его словам, избирательная кампания прошла достойно.