"Нашли пулемет, автоматы, винтовки". Задержан начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината



Силовики задержали начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

Говорят, оружие у начальника ТЭЦ нашли даже в рабочем кабинете. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

По мнению Александра, задержанный Штейн тихий и спокойный человек. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

«У Леонида в гараже были силуэты людей с лицами»

В этом гараже нашли склад оружия. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

В квартире начальника ТЭЦ тоже был обыск. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

— рассказывает TUT.BY местная жительница.О том, что начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината сейчас под следствием, в поселке знают многие. И чем ближе их дома находятся к предприятию, тем больше подробностей они знают. В этом районе находится квартира Штейна, его гараж и рабочий кабинет, здесь целый день 8 сентября шли обыски. Говорят, накануне, утром 7 сентября,куда-то уехал на машине, с тех пор его не видели. Раннее утро субботы в Городее началось с приезда сотрудников правоохранительных органов.— вспоминает жительница поселка Городея.Она, как и все остальные, отказывается представляться, объясняя это тем, что лишние проблемы не нужны и «хочется спокойно работать». По рассказам местных жителей, Леонид Штейн родом из поселка, кто-то помнит «Леньку вот таким» и опускает руки на уровень колен.— отмечает Александр, которого встречаем возле городейской гостиницы.Многие сходятся: Штейн человек замкнутый и скрытный, друзей близких нет, общение с соседями сводилось к «здравствуйте — до свидания».— рассказывает TUT.BY сосед задержанного. —Леонид Штейн живет в одной из квартир двухэтажного дома, если пройтись прямо по улице — в ярких осенних цветах утопает дом его мамы. На звонок никто не отвечает, чуть позже сосед скажет: она уехала на дачу, в Городее ее не будет целый день.Кирпичный гараж женщины на окраине улицы уже много лет принадлежит сыну Леониду. Именно в этом гараже 8 сентября нашли боевое оружие.— рассказывает TUT.BY очевидец. —Сам Леонид Штейн при обыске не присутствовал, в субботу обыск шел одновременно в трех местах: в гараже, на квартире начальника ТЭЦ и в его рабочем кабинете.— добавляет очевидец.Соседи Леонида Штейна рассказывают: мужчина много лет назад служил в армии в десантных войсках, когда вернулся, стал делать ножи, рукоятки. Коллекционировал холодное оружие, был охотником.— говорит еще один из очевидцев.По неподтвержденной информации, в сейфе рабочего кабинета у Леонида Штейна также нашли боевое оружие. Как он мог пронести все на территорию комбината, местные для себя объясняют просто:В ОАО «Городейский сахарный комбинат» с журналистами TUT.BY отказались говорить, начальник охраны Виктор Парейко не стал объяснять, возможно ли было пронести оружие.— предупреждает соседка Леонида Штейна, когда мы звоним в дверь его квартиры.С женой Леонида мы связались по телефону, она ответила:На лестничной клетке вместе с семьей Штейн живут еще две пары, про Леонида говорят немного.— рассказывает пожилая пара. —Наразмещена следующая информация: