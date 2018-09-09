"Китай нас обхитрил". Почему белорусские товары не востребованы в Поднебесной?

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«Я вынужден с сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических».

Открытие магазина белорусских товаров в Китае. Фото: посольство Беларуси

Марголин: В Китае настолько дешевый рынок, что иностранцам очень трудно конкурировать

Желиба: Китай не в восторге от наших товаров

На встрече сна прошлой неделе руководитель белорусского правительства также сказал:Власти регулярно рассказывают об успехах сотрудничества с Китаем. Например, весной этого года сообщалось, что Беларусь стала шестой страной в мире, которая сможет поставлять мясо птицы в Поднебесную.Но общие цифры далеко не радуют. В 2017-м по данным Белстата отрицательное сальдо во внешней торговле с Китаем достигло 2,38 млрд долларов, значительно увеличившись по сравнению с последними годами. Объем экспорта белорусских товаров сократился почти на 23,3%.Как теперь стоит оценивать сотрудничество с китайцами?Экономистназываетпричину, по которой белорусский экспорт в Китай остается незначительным.говорит Лев Марголин.Он рассматривает претензию со стороныв контексте того, что белорусские власти всерьез взялись за развитие экспорта в Китай.– считает экономист.Огромное отрицательное сальдо в торговле с Поднебесной Лев Марголин комментирует так:– говорит экономист.Но все же уйти от отрицательно сальдо вряд ли поучится, считает Лев Марголин. Заинтересовать китайских потребителей белорусскими товарами будет сложно, а нам от китайского импорта не уйти.Доктор экономических наукобращает внимание, что белорусский импорт в Китай и так относительно невелик (362 миллиона долларов за прошлый год), но если присмотреться к нему, ситуация будет выглядеть еще хуже.– отмечает Борис Желиба.Заявление премьер-министра для него остается в какой-то степени загадкой.– говорит Борис Желиба.Когда Россия закрывает по тем или иным причинам свой рынок для белорусских товаров, власти возмущаются этим во весь голос. Почему подобного не происходит в отношениях с Поднебесной?– отмечает Борис Желиба.