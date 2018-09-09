В госдепе США заявили о закрытии фактической дипмиссии Палестины в Вашингтоне

Администрация США приняла решение о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

"После тщательного рассмотрения этого вопроса, администрация (США - ИФ) пришла к выводу, что офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне должен закрыться", - говорится в документе.

В заявлении Госдепа отмечается, что Вашингтон "позволил ООП вести работу, направленную на создание продолжительного и всеобъемлющего мира между Израилем и палестинцами (...) Однако, ООП не предприняла мер для начала прямых переговоров с Израилем".

"Напротив, руководство ООП раскритиковало план мирного урегулирования (составленный администрацией - ИФ) США, который оно еще не видело, и отказалось сотрудничать с США в вопросах мирного урегулирования", - заявили в госдепартаменте.

Ранее главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что палестинцы получили уведомление США о готовящемся закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

С.Эрекат, являющийся главой этой организации, назвал это решение попыткой "скрыть преступления Израиля". В то же время, он заявил, что палестинцы сохранят за собой право подачи исков в МУС, в которых они будут указывать на возможные преступления израильской стороны.

"Мы вновь подчеркиваем, что права палестинского народа нельзя продать, мы не поддадимся угрозам и издевательствам США. Мы продолжим призывать МУС начать немедленное расследование преступлений Израиля", - отметил он.

Накануне о готовящемся решении администрации США закрыть офис палестинской организации в Вашингтоне писала газета "Уолл-стрит джорнэл". Издание отмечало, что такое решение Вашингтона последовало за призывом палестинцев "начать расследование преступлений Израиля в МУС".