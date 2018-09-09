Грузия разработала проект нового Таможенного кодекса в соответствии с нормами ЕС

Министерство финансов Грузии при участии грузинских экспертов и экспертов Евросоюза завершило работу над проектом нового Таможенного кодекса страны, заявил глава ведомства Иванэ Мачавариани в понедельник, представляя проект Таможенного кодекса бизнес-сектору в экономической зоне оформления в Поти.

Он отметил, что в соответствии с гармонизацией действующего в стране таможенного законодательства с европейскими стандартами, существенно упрощаются таможенные процедуры и регуляции между Грузией и ЕС. Проект нового Таможенного кодекса, в частности, предусматривает облегченные правила оформления и формы декларирования грузов, возможность возврата налога на импорт.

"В 21 веке, в эпоху цифровой экономики, у нас есть новая задача - концепция цифровой таможни, которая предусматривает предоставление бизнесу всех таможенных сервисов в электронном виде", - сказал И.Мачавариани.

Планируется, что новый Таможенный кодекс вступит в силу с 1 января 2019 года.

Нынешний Таможенный кодекс Грузии был принят в ноябре 1997 года, с тех пор в него было внесено 36 поправок.