"День танкиста-2018" собрал 200 000 гостей из 10 стран

В воскресенье в минском парке Победы состоялся семейный фестиваль "День танкиста", который стал самым массовым за 7-летнюю историю проведения праздника: его посетили 200 000 человек - вдвое больше, чем в 2017 году. Фестиваль проводится при поддержке Минского городского исполнительного комитета.





"Это был невероятный праздник для всей семьи, - говорит главный организатор „Дня танкиста“ Максим Грачев. - Мы собрали рекордное количество посетителей и безгранично рады тому, что в этом году смогли сделать отличный подарок родному для World of Tanks городу. Сегодня в парке Победы было столько улыбающихся лиц и радостных семей, что концентрация счастья была физически ощутимой. Эта энергия поможет нам сделать следующий праздник еще лучше".

Массовый

"День танкиста - 2018" принял двойное количество гостей. Количество площадок с развлечениями и арт-объектов тоже более чем удвоилось по сравнению с 2017 годом - с 33 до 70, а число фуд-кортов превысило 100. Фестиваль занял территорию в 100 гектаров в парке Победы. На нем побывали гости из 10 стран.

Игровой

На фестивале была развернута самая большая в СНГ игровая зона под открытым небом с 200 компьютерами, где гости могли сразиться друг с другом в World of Tanks. Дебютировала площадка повышенного комфорта "Премиум-ангар" с 40 игровыми станциями. Также гости могли пообщаться с разработчиками "Танков" и посмотреть финал киберспортивного турнира "День танкиста - 2018".





Семейный

Для "танкистов" и их близких были подготовлены интеллектуальные игры, квесты, театрализованные представления на Острове птиц (который превратился на день в Партизанский остров), площадки для творчества, мастер-классы. Прекрасные "танкистки" могли сделать прическу и мейк-ап, посетить семинары бьюти-консультантов, а дети - порисовать и сделать аквагрим. Комитет II Европейских игр 2019 года представил площадку, где можно было опробовать новые виды спорта (например, петанк) и пообщаться с известными белорусскими спортсменами. Минское ГАИ предложило маленьким гостям праздника представить себя в роли автомобилистов и получить стилизованные детские автомобильные права. Обучение правилам дорожного движения прошли 459 детей. Сюрпризом стала торжественная церемония "танкового брака" для игроков и их боевых подруг с обменом особыми клятвами и выдачей свидетельств, которые получили 247 пар.





Инновационный

Впервые в СНГ демонстрировался "World of Tanks Настольный AR" - экспериментальный проект дополненной реальности от Wargaming. Сражения танков на карте "Минск" в высоком качестве можно было увидеть на обыкновенном столе через экраны портативных устройств.

Патриотический

Министерство обороны Республики Беларусь разместило 11 площадок и большое количество бронетехники - от старинных Т-34-85 и ИС-2 до Т-72Б3, выигравшего для Беларуси бронзу танкового биатлона, и других современных машин: бронированного автомобиля белорусского производства Volаt V-1 и двух высокотехнологичных подвижных комплексов - навигационно-топографического и навигационно-геодезического. Армия также показала гостям фестиваля стрелковое оружие и артиллерийские системы, давая возможность проводить полноценные фотосессии.





Музыкальный

"День танкиста" завершился концертом музыкантов-хедлайнеров - белорусской группы IOWA, украинской "Бумбокс" и российской "Танцы минус". Концерт на главной сцене завершился грандиозным фейерверком.

Удобный и безопасный

"День танкиста" стал праздником, где все чувствовали себя комфортно. Работала площадка для молодых мам с пеленальными столиками и местом для кормления. Родители могли использовать "детский GPS": специальные стикеры на одежду с номерами телефонов пап и мам. Планировка праздника и площадок учитывала потребности людей с ограниченными возможностями. Навигация по территории была удобной благодаря подробным планам фестиваля, а также информативным и смешным "танковым" дорожным знакам. Сотрудники "Службы заботы" были постоянно готовы подержать ребенка, провести к санитарной зоне, зарядить телефон, дать позвонить, найти нужного человека и ответить на любые вопросы.



