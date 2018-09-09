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Глава аппарата НАН Беларуси усомнился в происхождении человека от обезьяны

10.09.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь не исключает, что живущие на Земле люди являются потомками переселенцев из космоса.

"Откуда появился человек на Земле? Много говорят о том, что мы переселенцы, что человек появился из космоса. Я верю в то, что сегодня, какой бы ни была селекция, как бы ни проявлялась эволюция, мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны", - сказал П.Витязь в ходе Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

По словам академика, если посмотреть на древние наскальные рисунки, то на многих из них нарисованы ракеты, космонавты. "Откуда они взялись? А то, что находят сегодня археологи (следы) человека совсем других размеров? Откуда это взялось? Поэтому что-то есть. Мы не имеем доказательств, но такая гипотеза есть, это возможно", - отметил он.

П.Витязь также предположил, что когда-нибудь гипотеза о внеземном происхождении человека может быть доказана. По его мнению, ее подтверждению может поспособствовать высадка человека на другой планете и ее освоение.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит 9-15 сентября в Минске.

П.Витязь - белорусский учёный в области разработки новых материалов, технологий и машиностроения. Академик Национальной академии наук Беларуси с 1994 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь не исключает, что живущие на Земле люди являются потомками переселенцев из космоса.
 
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