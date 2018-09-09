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Бизнесмен Аркадий Израилевич проиграл суд газете "Новы час"
10 сентября в суде Советского района Минска был вынесен приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича.
Аркадий Израилевич (слева). Фото: Еврорадио
Ответчиками выступали газета "Новы час" и независимый журналист Денис Ивашин. Издание публиковало расследование Ивашина, в котором утверждается, что компания Израилевича, ООО "Ив", является бенефициаром строительства скандально известного ресторана "Поедем поедим" в Куропатах около народного мемориала жертвам сталинских репрессий. Израилевич заявил, что это неправда, и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальной компенсации — 40 тысяч белорусских рублей (за "эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния"), передает
В итоге Израилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов.
В центре - Оксана Колб и Денис Ивашин. Фото
Главный редактор "Новага часу" Оксана Колб в комментарии Еврорадио сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевичу возможность объяснить свою позицию. Она рада, что "суд стал на сторону справедливости".
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10 сентября в суде Советского района Минска был вынесен приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича.
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