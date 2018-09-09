ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнесмен Аркадий Израилевич проиграл суд газете "Новы час"

10.09.2018 19:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
10 сентября в суде Советского района Минска был вынесен приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича.

Бизнесмен Аркадий Израилевич проиграл суд газете "Новы час"
Аркадий Израилевич (слева). Фото: Еврорадио
Ответчиками выступали газета "Новы час" и независимый журналист Денис Ивашин. Издание публиковало расследование Ивашина, в котором утверждается, что компания Израилевича, ООО "Ив", является бенефициаром строительства скандально известного ресторана "Поедем поедим" в Куропатах около народного мемориала жертвам сталинских репрессий. Израилевич заявил, что это неправда, и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальной компенсации — 40 тысяч белорусских рублей (за "эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния"), передает "Еврорадио".

В итоге Израилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов.


В центре - Оксана Колб и Денис Ивашин. Фото Радио Свобода

Главный редактор "Новага часу" Оксана Колб в комментарии Еврорадио сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевичу возможность объяснить свою позицию. Она рада, что "суд стал на сторону справедливости".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября в суде Советского района Минска был вынесен приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сооснователь ресторана в Куропатах проиграл в суде газете «Новы час»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика