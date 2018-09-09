"Еврорадио" . Ответчиками выступали газета "Новы час" и независимый журналист Денис Ивашин. Издание публиковало расследование Ивашина, в котором утверждается, что компания Израилевича, ООО "Ив", является бенефициаром строительства скандально известного ресторана "Поедем поедим" в Куропатах около народного мемориала жертвам сталинских репрессий. Израилевич заявил, что это неправда, и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальной компенсации — 40 тысяч белорусских рублей (за "эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния"), передает





В итоге Израилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов.









Радио Свобода В центре - Оксана Колб и Денис Ивашин. Фото





Главный редактор "Новага часу" Оксана Колб в комментарии Еврорадио сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевичу возможность объяснить свою позицию. Она рада, что "суд стал на сторону справедливости".