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Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов
Серену Уильмс оштрафуют на 17 тысяч долларов за поведение на корте.
Финальный матч US Open с ее участием
Серена с самого начала стала проигрывать своей менее именитой сопернице из Японии. Появилась нервозность, которую еще и подогрел судья, когда вынес предупреждение за общение с тренером по ходу игры.
Проиграв очередной гейм, Уильямс в бешенстве швырнула ракетку, за что получила предупреждение и была лишена одного очка. После этого гнев Серены было не сдержать.
Она вступила с рефери в словесную перепалку, назвала его «лжецом и вором». Получила еще одно предупреждение, а в итоге проиграла финал.
Тем временем, в мужском одиночном разряде золото US Open взял серб Новак Джокович.
Эта победа стала 14-й для него на турнирах Большого шлема. И таким образом он сравнялся с легендарным Питом Сампрасом и вышел на третье место по количеству трофеев.
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Серену Уильмс оштрафуют на 17 тысяч долларов за поведение на корте.
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