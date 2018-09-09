Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов

Серена с самого начала стала проигрывать своей менее именитой сопернице из Японии. Появилась нервозность, которую еще и подогрел судья, когда вынес предупреждение за общение с тренером по ходу игры.

Проиграв очередной гейм, Уильямс в бешенстве швырнула ракетку, за что получила предупреждение и была лишена одного очка. После этого гнев Серены было не сдержать.





Она вступила с рефери в словесную перепалку, назвала его «лжецом и вором». Получила еще одно предупреждение, а в итоге проиграла финал.





Тем временем, в мужском одиночном разряде золото US Open взял серб Новак Джокович.





Эта победа стала 14-й для него на турнирах Большого шлема. И таким образом он сравнялся с легендарным Питом Сампрасом и вышел на третье место по количеству трофеев.