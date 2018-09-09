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Налоговики напомнили про сбор на землю, дома и квартиры. Что грозит, если просрочить оплату налога?
Налоговики напоминают белорусам про дедлайн по уплате имущественных платежей — земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю. Крайний срок уплаты сбора — 15 ноября. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени.
Если по какой-то причине не пришло извещение на уплату земельного налога и сбора на недвижимость, нужно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка. Специалисты уточнят сумму налога, которую нужно перечислить в бюджет.
Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по почте.
Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.
За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).
Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этоно нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).
Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.
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Налоговики напоминают белорусам про дедлайн по уплате имущественных платежей - земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю.
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