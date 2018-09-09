Налоговики напомнили про сбор на землю, дома и квартиры. Что грозит, если просрочить оплату налога?

Налоговики напоминают белорусам про дедлайн по уплате имущественных платежей — земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю. Крайний срок уплаты сбора — 15 ноября. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если по какой-то причине не пришло извещение на уплату земельного налога и сбора на недвижимость, нужно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка. Специалисты уточнят сумму налога, которую нужно перечислить в бюджет.

Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по почте.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этоно нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.