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Налоговики напомнили про сбор на землю, дома и квартиры. Что грозит, если просрочить оплату налога?

10.09.2018 20:09 — Разное | Tut.by  
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Налоговики напоминают белорусам про дедлайн по уплате имущественных платежей — земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю. Крайний срок уплаты сбора — 15 ноября. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если по какой-то причине не пришло извещение на уплату земельного налога и сбора на недвижимость, нужно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка. Специалисты уточнят сумму налога, которую нужно перечислить в бюджет.

Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по почте.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этоно нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.

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Налоговики напоминают белорусам про дедлайн по уплате имущественных платежей - земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю.
 
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