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Новости экономики за 10.09.2018
Новости Беларуси. Как запрет на поставки сухого молока в Россию может помочь нашим кондитерам увеличить долю рынка и сколько белорусов предпочитают хранить сбережения в национальной валюте? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВЕСОМЫЙ ТОВАРООБОРОТ
Тем временем Беларусь занимает четвертое место в мире среди внешнеторговых партнеров России. Больше нас наторговали только Китай, Германия и Нидерланды. Среди партнеров по СНГ Минск по этому показателю безоговорочный лидер. В 2018 году товарооборот уже превысил 20 миллиардов долларов. В сравнении с 2017 годом – почти на три миллиарда больше. Если такая динамика сохранится, то в ближайшее время Нидерландам придется уступить свое место на пьедестале. Напоминаем: в планах довести взаимный товарооборот до 50-ти миллиардов долларов.
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Беларусь и Сирия готовятся заключить соглашение о поставках тяжелой строительной техники и карьерных самосвалов. 11 белорусских компаний принимают участие в Дамасской международной выставке. Ведется работа по заключению ряда контрактов на поставку техники МАЗ и БелАЗ. Хорошие перспективы у наших молокопереработчиков. Участники выставки отмечают, что в сравнении с 2017 годом интерес сирийского бизнеса к белорусской продукции заметно вырос.
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Новости Беларуси. Как запрет на поставки сухого молока в Россию может помочь нашим кондитерам увеличить долю рынка и сколько белорусов предпочитают хранить...
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