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Запрет на импорт сухого молока из Беларуси ударил по российским кондитерам
Новости Беларуси. Российские кондитеры просят вернуть им белорусское молоко. Запрет на импорт сухого сырья из Беларуси очень больно ударил по российским производителям кондитерских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за пересмотра цепочки поставок и удорожания молока они могут уступить долю рынка белорусским же кондитерам. Предприятия уже рапортуют об острой нехватке сырья, утверждая, что собственного сухого молока нужного качества в Российской Федерации недостаточно и оно на 15-20 % дороже белорусского. В настоящее время участники рынка активно апеллируют напрямую к руководству правительства, угрожая ростом цен на продукцию.
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Новости Беларуси. Российские кондитеры просят вернуть им белорусское молоко. Запрет на импорт сухого сырья из Беларуси очень больно ударил по российским...
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