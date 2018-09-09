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«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая
Новости Беларуси. Дети из Китая проходят курс лечения в нашей стране. Маленькие пациенты впервые прибыли в Синеокую по приглашению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с ребятами прилетели их мамы, а также медработник, который будет контролировать процесс лечения. Курс рассчитан на 20 дней и проходит в детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком городке. Там создана лучшая реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, тренажерные залы. Что еще ожидает гостей из Поднебесной – знает корреспондент Татьяна Ревизоре.
Чжицзе восемь, он самый старший. Мальчик обожает настольный теннис и очень любит рисовать. Как знать, какой пейзаж появится следующим в его альбоме.
Чжан Чжицзе:
О диагнозе сына мама Чжицзе говорить не хочет: надеется, что болезнь отступит. Лечение детей с ДЦП – один из профилей детской больницы медицинской реабилитации.
Чжан Чжаохуэй:
На лечение в Беларусь дети из Китая прилетели по приглашению Александра Лукашенко. Прилетели впервые, накануне рейсом из Пекина. В группе – пять малышей. Старшему – восемь, младшему – пять. Каждого сопровождает мама.
Чжан Хунбо:
Курс реабилитации рассчитан на 20 дней. Каждого ребенка будут лечить по индивидуальному плану, который составят белорусские врачи с учетом мнения китайских коллег.
Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Ван Хуэй – педиатр с более чем 20-летним стажем. Доктор и здесь вместе со своими пациентами. С китайской стороны именно она будет контролировать процесс лечения.
Ван Хуэй, начальник отдела медицинской службы Пекинской детской больницы при Столичном медицинском университете КНР:
В составе делегации также специалисты из департамента здравоохранения Китая. За время визита они познакомятся с возможностями и достижениями белорусской медицины. В планах – посещение как минимум четырех РНПЦ.
Реабилитацию в Беларуси пройдут 15 детей из Китая. Вторая группа прилетит в середине сентября, а третью ожидают в первый день октября. Кроме лечения, детей и их родителей ожидает интересная культурная программа. Она начнется 11 сентября с обзорной экскурсии по Минску.
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«Очень надеемся, что ваши врачи нам помогут»: впервые по приглашению Президента в Беларусь на лечение прибыли 5 детей из Китая
Новости Беларуси. Дети из Китая проходят курс лечения в нашей стране. Маленькие пациенты впервые прибыли в Синеокую по приглашению Президента, сообщили в...
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