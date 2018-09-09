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«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще
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Сергей Петрик, оператор линии в производстве пищевой продукции кондитерской фабрики:
Сергей семьёй пока не обзавёлся. Будущий кормилец, а пока ещё студент, готов всё время отдавать карьере. Сегодня парень в родном цеху – даже в свой выходной. «Да, какая там работа?! Хобби!», – говорит.
На кондитерской фабрике работает с самого детства – поманил сладкий аромат. С современным оборудованием ладит лучше остальных. Коллеги перспективному молодому специалисту пророчат повышение.
Сергей Петрик:
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«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще
Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город». «Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как...
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