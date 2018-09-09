ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

10.09.2018 20:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город».

«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской

Сергей Петрик, оператор линии в производстве пищевой продукции кондитерской фабрики:
Я пробовал учиться в машиностроительном колледже. И готовить конфеты мне нравится больше, чем машины.    

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

Сергей семьёй пока не обзавёлся. Будущий кормилец, а пока ещё студент, готов всё время отдавать карьере. Сегодня парень в родном цеху – даже в свой выходной. «Да, какая там работа?! Хобби!», –  говорит.

Минский мастер изготавливает конфеты.

На кондитерской фабрике работает с самого детства – поманил сладкий аромат. С современным оборудованием ладит лучше остальных. Коллеги перспективному молодому специалисту пророчат повышение.

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

Сергей Петрик:
Готовится к открытию новая линия и там будут работать только квалифицированные специалисты. И я думаю, что переберусь на местечко то.

Там будет уже и послаще, наверное.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город». «Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика