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«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской

10.09.2018 20:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город».

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

Те, кто обошёл своих соперников в городском соревновании, блистали на сцене. Считанные секунды, и в руках – заветная награда. Из сотен участников выбрали несколько десятков самых достойных. Напрашивается вопрос: так как быть примером?

И откуда берутся силы на домашний быт и успех в карьере?

«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской

Елена Лебедь, следователь по особо важным делам Заводского РОСК:
Внешняя оболочка меня мало интересует обычно. Хотя я очень люблю форму, я знаю, что она украшает девичьи плечи, люблю её носить.  

«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской

Она мечтала стать врачом. Но желание носить форму с погонами перевесило былые девичьи грёзы. В следователи Елена подалась 15 лет назад. За спиной поговаривают: «Ей бы покорять подиумы красоты». Но девушка грамотно расставила приоритеты и дослужилась до подполковника. Расследует особо важные дела – от хулиганства до тревожащих сердце историй.

Благодаря труду хрупкой минчанки, в Чижовке, Шабанах и на Ангарской стало спокойнее.

В год расследует больше 60 преступлений.

Елена Лебедь:
Я и работаю, и живу в семье так, чтобы не приносить ущерба ни той, ни второй стороне. Но так как я, всё-таки, женщина, то, всё-таки, на первом месте для меня – моя семья: мой муж и мои дети.

 
 
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Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город». «Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он...
 
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