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«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской
Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе
Те, кто обошёл своих соперников в городском соревновании, блистали на сцене. Считанные секунды, и в руках – заветная награда. Из сотен участников выбрали несколько десятков самых достойных. Напрашивается вопрос: так как быть примером?
Елена Лебедь, следователь по особо важным делам Заводского РОСК:
Она мечтала стать врачом. Но желание носить форму с погонами перевесило былые девичьи грёзы. В следователи Елена подалась 15 лет назад. За спиной поговаривают: «Ей бы покорять подиумы красоты». Но девушка грамотно расставила приоритеты и дослужилась до подполковника. Расследует особо важные дела – от хулиганства до тревожащих сердце историй.
В год расследует больше 60 преступлений.
Елена Лебедь:
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«Люблю форму, она украшает девичьи плечи». Как женщина-подполковник расследует дела в Шабанах и на Ангарской
Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город». «Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он...
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