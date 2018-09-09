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Фартук для кухни

10.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Фартук для кухни

При покупке кухни на заказ многие сталкиваются с проблемой оформления фартука. При всем разнообразии материалов и вариантов их использования у неподготовленного человека возникает множество вопросов.

Речь сегодня пойдет не о том фартуке, который надевают хозяйки во время приготовления пищи, а о поверхности стены, расположенной между столешницей и верхними навесными шкафчиками. Он предназначен для того, чтобы защищать стену от влаги и жира.
Фартук из керамической плитки.
Это самый популярный фартук в кухнях горожан. Единственным минусом такого фартука является его монтаж. Если говорить о плюсах, то их много. К примеру, широкий выбор материалов как по дизайну, так и по размеру.


Фартук из стекла.
Тоже очень достойный вариант. Существенным плюсом фартука из стекла является его монтаж, который занимает всего несколько часов и не требует грязных работ. Производить монтажные работы можно уже после установленной кухни, что упрощает подбор необходимого рисунка.


Фартук из мозаики.
Такой фартук благоприятствует уюту в самой кухне. Он всегда выглядит шикарно. Сама мозаика стоит значительно дороже обычной керамической плитки, работы по ее укладке также не из дешевых.


Фартук из МДФ.
Он достаточно устойчив к влаге и другим воздействиям, характерным для кухонного помещения. Монтаж фартука производится после установки самой кухни и не требует проведения грязных работ.


Фартук из ламинированного ДСП.
Это еще один вид недорогого, но практичного фартука. Чистится он легко с использованием различных моющих средств.


Фартук из акрилового камня.
Как правило, его изготавливают вместе со столешницей из такого же материала. По цене он самый дорогой. Монтаж фартука требует специальных навыков, для него нужна абсолютно ровная стена, поскольку тонкий акрил должен плотно прилегать всей поверхностью.


На каком из фартуков остановиться, выбирать вам.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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При покупке кухни на заказ многие сталкиваются с проблемой оформления фартука. При всем разнообразии материалов и вариантов их использования у неподготовленного...
 
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