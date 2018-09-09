Совет директоров ЕБРР посетит Беларусь

, "БДГ" . Во время своего четырехдневного пребывания директора встретятся с представителями органов власти Беларуси, для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики. У них также будет возможность увидеть проекты инфраструктуры, реализуемые Банком, встретиться компаниями-клиентами из частного сектора, а также ознакомиться с ведущим пред-приватизационным проектом, в котором ЕБРР играет важную роль





С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.









Состав представителей Совета директоров ЕБРР, которые посетят Беларусь, представлен следующим образом:





Сергей Веркашанский, директор от Российской Федерации/Беларуси/Таджикистана

Жозе Брито, директор по Португалии/Греции

Энтони Барцокас, заместитель директора, Португалия/Греция

Артем Шевалев, заместитель директора, Швейцария/Украина/Лихтенштейн/

Туркменистан/Сербия/Черногория/Узбекистан

Франс Викерс, директор по Нидерландам/Китаю/Монголии/БЮР Македонии/Армении Нидерланды/Монголия/БЮР Македония/Армения/Китай

Джейн Макферсон, заместитель директора, Европейский Инвестиционный Банк

Йенс Лундсгаард, заместитель директора, Ирландия/Дания/Литва/Косово

Масая Оцука, заместитель директора, Япония

Массимо Картелос, заместитель директора, Италия

Пэр Сандеруд, директор по Норвегии/Финляндии/Латвии/Ливана

В ходе визита Совет директоров, совместно с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа, и Александром Пивоварским, главой представительства ЕБРР в Беларуси, встретится с министром экономики Дмитрием Крутым и заместителем Председателя Правления Национального банка Сергеем Калечицем, а также заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.





Делегация ЕБРР также проведет встречи с представителями дипломатического и международного делового сообщества, местными аналитическими центрами и общественными организациями.