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Совет директоров ЕБРР посетит Беларусь
Завтра начнет свой визит в Беларусь делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.
Во время своего четырехдневного пребывания директора встретятся с представителями органов власти Беларуси, для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики. У них также будет возможность увидеть проекты инфраструктуры, реализуемые Банком, встретиться компаниями-клиентами из частного сектора, а также ознакомиться с ведущим пред-приватизационным проектом, в котором ЕБРР играет важную роль
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.
Состав представителей Совета директоров ЕБРР, которые посетят Беларусь, представлен следующим образом:
В ходе визита Совет директоров, совместно с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа, и Александром Пивоварским, главой представительства ЕБРР в Беларуси, встретится с министром экономики Дмитрием Крутым и заместителем Председателя Правления Национального банка Сергеем Калечицем, а также заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Делегация ЕБРР также проведет встречи с представителями дипломатического и международного делового сообщества, местными аналитическими центрами и общественными организациями.
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Завтра начнет свой визит в Беларусь делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.
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