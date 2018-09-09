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Совет директоров ЕБРР посетит Беларусь

10.09.2018 21:12 — Разное | Партизан  
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Завтра начнет свой визит в Беларусь делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.

Во время своего четырехдневного пребывания директора встретятся с представителями органов власти Беларуси, для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики. У них также будет возможность увидеть проекты инфраструктуры, реализуемые Банком, встретиться компаниями-клиентами из частного сектора, а также ознакомиться с ведущим пред-приватизационным проектом, в котором ЕБРР играет важную роль, "БДГ".

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.


Состав представителей Совета директоров ЕБРР, которые посетят Беларусь, представлен следующим образом: 

  • Сергей Веркашанский, директор от Российской Федерации/Беларуси/Таджикистана
  • Жозе Брито, директор по Португалии/Греции
  • Энтони Барцокас, заместитель директора, Португалия/Греция
  • Артем Шевалев, заместитель директора, Швейцария/Украина/Лихтенштейн/
  • Туркменистан/Сербия/Черногория/Узбекистан
  • Франс Викерс, директор по Нидерландам/Китаю/Монголии/БЮР Македонии/Армении Нидерланды/Монголия/БЮР Македония/Армения/Китай
  •  Джейн Макферсон, заместитель директора, Европейский Инвестиционный Банк
  •  Йенс Лундсгаард, заместитель директора, Ирландия/Дания/Литва/Косово
  •  Масая Оцука, заместитель директора, Япония
  •  Массимо Картелос, заместитель директора, Италия
  •  Пэр Сандеруд, директор по Норвегии/Финляндии/Латвии/Ливана
В ходе визита Совет директоров, совместно с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа, и Александром Пивоварским, главой представительства ЕБРР в Беларуси, встретится с министром экономики Дмитрием Крутым и заместителем Председателя Правления Национального банка Сергеем Калечицем, а также заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Делегация ЕБРР также проведет встречи с представителями дипломатического и международного делового сообщества, местными аналитическими центрами и общественными организациями.

 
 
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Завтра начнет свой визит в Беларусь делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.
 
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