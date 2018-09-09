"Великий камень" построит арендный дом на 156 квартир и отделение милиции

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» готовится к строительству первого жилого дома. На уровне правительств Беларуси и Китая была договоренность, что на несколько проектов КНР выделяет техническую помощь на 800 млн юаней (примерно $117 млн). И часть этой суммы пойдет на жилой дом: примерно 15%, пишет

Другие доли потратят на Национальный футбольный стадион и бассейн, а также на объект в «Великом камне» — Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

"Среди субподрядчиков могут быть белорусы. Для дома можно использовать белорусские материалы. Пока сложно назвать, какова будет эта доля".

"Порядка 750 «квадратов» мы планируем выделить для встроенных помещений. Нужна какая-то базовая инфраструктура: аптека, фельдшерский пункт для первой медпомощи, пункт милиции. Потом, конечно, будут поликлиника и другие объекты, но пока нам необходимо обеспечить базовые социальные вещи для первого дома".

На жилой 156-квартирный дом максимально можно потратить примерно $18 млн из техпомощи. Общая площадь жилых и других помещений — 11 тыс. кв. м.

Китайская сторона через свое посольство предоставила список организаций, которые рекомендуются к участию в конкурсе на строительство.





"Это уже выверенный китайским правительством список. Серьезные организации. Среди них мы объявили конкурс. По его итогам сумма может уменьшиться".





Но деньги пойдут именно на строительство. Проектная документация уже готова.





"Что это нам дает? Во-первых, все делается быстрее. Во-вторых, нет вопросов с адаптацией китайского проекта под наши стандарты. Это более прогрессивный путь. Когда нам китайская сторона открыла финансирование, у нас все было готово. А так мог бы пройти еще год или дольше".









Эскиз концепции «Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений»





Дом будет арендным. По условиям конкурса, он должен быть сдан в ноябре 2019 года. В квартирах планируется не только отделка, но и базовая мебель. Самый главный вопрос, конечно, кто будет там будет жить. Китайцы? Белорусы?









Кирилл Коротеев объясняет так:





"Наша идея в том, что это жилье для менеджмента компаний — резидентов парка. Это дополнительный стимул. Вы здесь строите, вкладываете деньги, а мы вам даем доступ к жилью по символической ставке. Какой именно? Это пока решается. Сначала надо построить. Но зарабатывать вот конкретно на этом доме мы не планируем. Просто создаются условия для привлечения инвестиций. Социальные «фишки» инвесторами тоже ценятся".









Проект жилого дома





По планам, вблизи деревни Быкачино вырастет квартал из 46 домов. На втором этапе, после 2020 года, в «Великом камне» планируется построить еще больше жилья, административных и социальных объектов. Но конкретные объемы пока не определены.