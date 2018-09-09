Новое испытание: Найдут ли новый Совмин и Нацбанк общий язык

Как ни парадоксально, это достижение его главы Павла Каллаура и его команды. Они профессионально решали острые текущие проблемы монетарной политики. Инфляция рекордно низкая. Курсовая политика предсказуемая. Банки и финансовые организации вне зоны рисков. По итогам I полугодия 40% из них сработало с рентабельностью от 30 до 50%. Золотовалютные резервы в плановом режиме небольшого роста. Сокращаются валютные обязательства Нацбанка. Кредиты дешевеют. Угроза резкого оттока вкладов из банковской системы ликвидирована. Мало-помалу увеличиваются рублевые депозиты, а решение об отмене обязательной продажи валюты субъектами хозяйствования стало свое­образным прощальным жестом более чем 20-летней эпохе валютного неблагополучия.





НАЦБАНК РУЛИТ, НО ПАСУЕТ ПЕРЕД НЕГАТИВНЫМИ ОЖИДАНИЯМИ





За январь-июль 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. индекс потребительских цен составил 4,6%, а по итогам июля к декабрю 2017г. инфляция составила рекорд­но низкие 2,8%. Благоприятную картину по инфляции, которую своими методами считает Белстат, портят инфляционные ожидания населения. В мае 2018г. 49,8% опрошенных посчитали, что цены за прошедшие 12 месяцев выросли очень сильно, а ощущаемый уровень инфляции составил 12,9%; 74,5% населения посчитали, что цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно.





Золотовалютные резервы держатся в районе $7 млрд., или примерно 2,2 месяца импорта товаров и услуг. Достижению этого результата способствовало резкое увеличение валютной выручки вслед за ростом экспорта товаров и услуг в январе-июне 2018г. на 19,4%.





2018г. Беларусь встретила курсом BYN1,9727/$, а на 01.09.2018г. курс доллара составил BYN2,0839 (девальвация рубля на 5,6%), курс BYN2,432/евро (рубль потерял 3,3%), а вот по отношению к RUR-рублю наш рубль подорожал на 10,7%. Центробанк России в привычной для себя манере не считает нужным координировать свою монетарную политику с Беларусью. Поэтому перипетии RUR-рубля в частности и экономики нашего восточного соседа в целом были и предсказуемо будут самым главным источником рисков и неопределенности для монетарной политики Нацбанка.





Процентные ставки по депозитам и кредитам уверенно сокращались. Население, припертое к стенке острым дефицитом инструментов для сбережения и инвестирования, постепенно увеличивало объем рублевых вкладов. За январь-июль они увеличились на BYN646,3 млн. - до BYN6,2 млрд. По сравнению с началом 2016г. они увеличились на 53,6%. А вот валютные вклады населения медленно, но уверенно тают: за январь-июль т.г. минус $250,4 млн. (с начала 2016г. они сократились на 13,1%). Это значит, что меры административного воздействия вкупе с процентной и курсовой политикой убедили львиную долю вкладчиков сохранять лояльность белорусской банковской системе. Более того, Нацбанк сумел сократить долю валютных вкладов и увеличить рублевые, что немаловажно для успешной нейтрализации внешних шоков. С начала 2016г. и по 01.08.2018г. валютные вклады населения потеряли почти $1,1 млрд., но за это же время рублевые вклады выросли на BYN2,2 млрд.





НАЦБАНК ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ





Доверие к руководству Нацбанка сформировалось в силу целого ряда факторов. Первый и самый главный - показатели широкой денежной массы. Период исторически низкой инфляции - это результат профессионального управления денежными показателями. За январь-июль т.г. денежная база сократилась на 1%, широкая денежная масса - на 2%, активная рублевая денежная масса (М1) на 0,7%. Секрет низкой инфляции раскрывается очень легко. Третий год подряд идет умеренно жесткая монетарная политика - и вот результат.





Второй фактор - ужесточение требований к заемщикам, в первую очередь в госсекторе. В январе-­

июле долги по банковским кредитам выросли всего на BYN1,64 млрд., или на 8,8%. И это при декларируемых темпах роста экономики на 4,4% ВВП, росте промышленности на 7,5%, инвестиций в основной капитал на 11,4%, экспорте товаров и услуг на 19,4%. С начала 2016г. эти долги увеличились на 28,6%. В неблагополучные инфляционные годы такой рост отмечался даже за полгода. Несомненно, заслуга Нацбанка в сокращении объема господдержки бюджетных иждивенцев в лице нереформированного госсектора есть.





Третий фактор - умение Нацбанка выстраивать профессиональный диалог с населением, в первую очередь через честный, откровенный разговор с научно-экспертным сообществом. Структура Павла Каллаура - единственная из экономического блока, которая регулярно делится своими оценками, планами и соображениями по самым разным аспектам монетарной и макроэкономической политики с важными опинионмейкерами Беларуси. Приятно видеть профессионалов, которые адекватно и спокойно, даже с благодарностью воспринимают критику. Это большая редкость среди органов госуправления. Руководство Нацбанка строит доверие на простом народном принципе «мужик сказал - мужик сделал».





ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ





Несмотря на такое изменение в депозитах доллары остаются народной валютой Беларуси. На 01.07.2018г. доля рублевой денежной массы в общем объеме широкой денежной массы составила 38%, что соответствует уровню начала 2015г. В условиях острого кризиса она сократилась до 25%. Дедолларизацию можно считать успешной, если доля рублевой денежной массы превышает 80%. Добиться этого показателя без глубоких изменений в макроэкономической и структурой политике невозможно. В свете проблем с RUR-рублем, накоплением государственных и корпоративных долгов, существенная доля которых номинирована в иностранной валюте, значительным ухудшением условий торговли с Россией долларовая привязка дорого обойдется бюджету и коммерческому сектору. По оценке Нацбанка, «при снижении курса белорусского рубля к доллару США на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят BYN230 млн., потери бюджета от переоценки внешнего долга - BYN330 млн.».





Нацбанк считает, что экономика Беларуси ежегодно теряет от долларизации 2-3% ВВП. Это явно односторонний расчет. За последние 25 лет доллар в условиях очень высоких инфляционных и девальвационных рисков и спиралей стал самым надежным средством сбережения ресурсов и активов населения и бизнеса, сохранения ценности фасилитации расчетов. Не будь доллара, люди и бизнес Беларуси потеряли бы десятки миллиардов долларов. Нацбанку хотелось бы отрезать все то, что творилось в монетарной политике до 2016г., но память людей и предпринимателей так просто не перезагрузишь.





Доверие к Нацбанку, предсказуемость его политики все равно происходит в политическом и правовом режиме, определяемом президентом РБ. Совмин по-прежнему гонит рост зарплаты со значительным опережением темпов роста производительности труда. Глава страны требует пресловутых «по $500», а правительство публично так и не заявило об эскалации макроэкономической опасности в случае искусственной накачки экономики инвестиционными и потребительскими анаболиками.





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Растет ком неплатежей и долгов внутри страны. Обостряются отношения с Россией. Не происходит детоксикация активов сектора госпредприятий. Еще только разрабатывается законодательство по созданию рынка проблемных долгов, работы с проблемными банками. Александр Лукашенко до сих пор не дал добро на банкротство и ликвидацию тупиковых промышленных и аграрных проектов. По-прежнему острой является проблема обслуживания внешнего и сильно долларизованного внутреннего долга.





К сожалению, сохраняют сильное влияние на процесс принятия решений и на практику применения нормативных актов сторонники «железной руки» государства, разрушительных инфляционных и кредитных практик.





В свете всех этих факторов усиление борьбы с долларами административными методами при неизменности текущей фискальной, инвестиционной и социальной политики грозит либо ускорением бегства капитала из страны, либо переводом еще большей части экономической активности в тень. Для закрепления достижений в монетарной сфере Нацбанку остро нужно настоящее партнерство с Совмином в целом и Минфином в частности. Если Павел Каллаур, Сергей Румас, Максим Ермолович, Александр Турчин и Дмитрий Крутой выступят единым фронтом за наведение порядка в секторе госпредприятий и банков, за сокращение размера и функций государства, тогда Беларусь сможет с минимальными потерями пройти очередной сложный этап своей истории - ликвидации нефтяного эмирата.





ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ





ДЕПОЗИТЫ И КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРЛИЦ





Источник: Нацбанк, сентябрь 2018г.