IBU вдвое увеличил разрешенное количество биатлонистов в масс-старте

Конгресс международного союза биатлонистов увеличил количество биатлонистов, которые могут заявляться на масс-старт, до 60, сообщил Twitter IBU, передает

Такое решение было принято для развития спорта и "переформатирования" его в более зрелищный и современный вид.

Традиционный масс-старт, как правило, насчитывал 30 участников.





Еще одно нововведение озвучил IBU — это обеспечение гибкости в отношении пола первого стартующего как в миксте, так и в супермиксте.





Кроме того, Союз разрешил принимать соревнования под своей эгидой только тем странам, которые соответствуют кодексу WADA. Беларусь, к слову, этому кодексу соответствует