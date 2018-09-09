|
IBU вдвое увеличил разрешенное количество биатлонистов в масс-старте
Также Союз разрешил принимать соревнования под своей эгидой только тем странам, которые соответствуют кодексу WADA.
Конгресс международного союза биатлонистов увеличил количество биатлонистов, которые могут заявляться на масс-старт, до 60, сообщил Twitter IBU, передает
Такое решение было принято для развития спорта и "переформатирования" его в более зрелищный и современный вид.
Традиционный масс-старт, как правило, насчитывал 30 участников.
Еще одно нововведение озвучил IBU — это обеспечение гибкости в отношении пола первого стартующего как в миксте, так и в супермиксте.
Кроме того, Союз разрешил принимать соревнования под своей эгидой только тем странам, которые соответствуют кодексу WADA. Беларусь, к слову, этому кодексу соответствует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также Союз разрешил принимать соревнования под своей эгидой только тем странам, которые соответствуют кодексу WADA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)