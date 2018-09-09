Бывший селекционер «Динамо» покритиковал «философию Чижа»

– Уверены, что это решение Чижа?





– Я знаю, откуда ноги растут. Поэтому для меня ничего нового. Я знаю Чижа. Он решения не меняет.





– То есть он принимал решение?





– Естественно. Впрочем, для меня процентов на 99 все понятно.





– Что именно понятно?





– Наверное, мы слишком умные были… Может, и не стоит рассказывать.





…Я просто надеюсь, что новое руководство возьмет лучшее, что есть вокруг. А хороший пример имеется – БАТЭ.





– Почему за 19 лет этого не удалось сделать Юрию Чижу?





– Думаю, это философия Юрия Саныча. Он хотел и думал, что в футболе можно добиться сиюминутного результата. Но все немножко сложнее. Чтобы выстроить команду, надо несколько лет. А еще надо сохранять традиции. Посмотри на БАТЭ – свои тренеры, свои воспитанники. Примерно такая же ситуация в европейских клубах.





– Но есть пример «Манчестер Сити»: деньги появились, и сразу чемпионство.





– Там не ломали все. А у нас как? Новый сезон – новая команда, новый тренер. Игроки не успевают привыкнуть к требованиям одного специалиста, как тренер уже другой. А затем и новые игроки. Это не совсем нормально.





Пытались как-то намекнуть Юрию Санычу, что, может, стоит дать какому-то тренеру возможность поработать. Тому же Рашовичу, например. Но если Юрий Саныч принял решение, оно уже не отменяется.





– Сергей Гуренко вот работает.





– Думаю, это благодаря тесным взаимоотношениям между ними.





Чиж не меняет тренеров просто так. Если что-то не получается, он в силу своего характера идет на перемены и, может, думает: «Вот сейчас вот выстрелит». Хотя, может быть, для того, чтобы выстрелило, нужны слишком большие деньги. Тогда будут игроки более высокого класса.





Но, повторюсь, рядом есть пример, показывающий, что не надо больших денег.