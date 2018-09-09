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Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

10.09.2018 20:29 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2019 года торговые ограничения в отношении Кубы.

"Я определяю, что продление этих мер в отношении Кубы еще на один год отвечает национальным интересам Соединённых Штатов", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном в понедельник.

Кроме того он продлил действие ряда полномочий президента США в рамках данного эмбарго.

В 2017 году США Д.Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Кубы. "Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будут освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей", - сказал тогда американский президент.

Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Д.Трампа, идут на усиление положения кубинской армии, разведки и службы безопасности. Президент также заявил о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.

При этом Д.Трамп выразил намерение заключить более продуктивное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.

 
 
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Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2019 года торговые ограничения в отношении Кубы. "Я определяю, что продление этих мер в отношении...
 
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