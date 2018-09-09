Формирование правительства Швеции может занять несколько месяцев

Руководитель фракции Социал-демократической рабочей партии в парламенте Швеции Андерс Игеман заявил, что, по итогам парламентских выборов на формирование кабинета в Швеции может уйти несколько месяцев.

"На это может потребоваться несколько недель и даже месяцев", - привел в понедельник его слова новостной интернет-портал "Локал".

По информации шведских СМИ, премьер-министр Швеции и лидер партии Социал-демократов Стефан Левен в понедельник провел с руководством партии встречу, на которой обсудил дальнейшие действия, направленные на формирование правительства.

Ранее он заявил, что поскольку ни один из блоков не получил большинства голосов, необходимо дождаться окончательных результатов и уже по их итогам решать вопрос о переговорах с целью формирования кабинета.

По итогам обработки данных с 6002 из 6004 участков, с 40,7% лидирует "красно-зеленый" альянс - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия окружающей среды. Оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы, набирает 40,3% голосов избирателей.

Заметно усиливают позиции евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений. Они набирают 17,6% (против 13% на прошлых выборах), за прочие партии отдали голоса 1,4% избирателей.

Шведский телеканал SVT отметил, что при нынешней расстановке сил левый блок парламента получает 144 мандата, правый - 143 мандата. "Шведские демократы" претендуют на 62 мандата.

В свою очередь "Радио Швеции" отметило, что рекордные 41% шведских избирателей в этом году отдали голоса партиям, отличным от тех, за которые они голосовали на прежних выборах.

Как отмечают наблюдатели, на расстановку сил в шведском правительстве также могут повлиять результаты голосования примерно 200 тыс. шведов, проживающих за рубежом. Однако то, как они проголосовали, станет известно не раньше среды.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Швеции Наталия Плевако в разговоре с "Интерфаксом" отметила, что от результатов выборов будет зависеть ситуация с возможным присоединением страны к блоку НАТО. Альянс правых партий активно выступает за присоединение к НАТО, в то время как "красно-зеленые" являются сторонниками сохранения нейтралитета. "Шведские демократы" в этой ситуации являются "третьей силой" и могут повлиять на позицию Стокгольма: в настоящее время евроскептики выступают против присоединения к НАТО.