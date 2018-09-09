ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Собибор" Константина Хабенского выдвинут на "Оскар" от России

10.09.2018 20:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

На кинопремию "Оскар" от России выдвинут фильм "Собибор" Константина Хабенского.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - сказал председатель российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов в понедельник "Интерфаксу".

Решение принял Российский оскаровский комитет после спецзаседания в московском Доме кино.

Режиссёром "Собибора" выступал Константин Хабенский. Он же сыграл главную роль в картине. Также главные роли в картине исполнили Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон") и другие.

Лента снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключённые нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.

Лента "Собибор" снята компаниями Cinema Production и "Фетисов Иллюзион" при поддержке Фонда Александра Печерского.

В российский прокат фильм вышел 3 мая.

Церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кинопремию "Оскар" от России выдвинут фильм "Собибор" Константина Хабенского. "Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги сбора урожая подводят в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика