"Собибор" Константина Хабенского выдвинут на "Оскар" от России

На кинопремию "Оскар" от России выдвинут фильм "Собибор" Константина Хабенского.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - сказал председатель российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов в понедельник "Интерфаксу".

Решение принял Российский оскаровский комитет после спецзаседания в московском Доме кино.

Режиссёром "Собибора" выступал Константин Хабенский. Он же сыграл главную роль в картине. Также главные роли в картине исполнили Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон") и другие.

Лента снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключённые нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.

Лента "Собибор" снята компаниями Cinema Production и "Фетисов Иллюзион" при поддержке Фонда Александра Печерского.

В российский прокат фильм вышел 3 мая.

Церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.