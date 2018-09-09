|
Власти Турции предупредили Сирийскую свободную армию о повышении боевой готовности на фоне ситуации с Идлибом
Турецкие власти уведомили союзников среди сирийской оппозиции о повышении боевой готовности в связи с напряженностью вокруг готовящейся военной операции в сирийской провинции Идлиб, сообщает в понедельник турецкая газета "Йени Шафак".
В общей сложности около 50 тыс. бойцов сирийской свободной армии, дислоцированных в Африне, Эль-Бабе, Джераблусе и других сирийских населенных пунктах, подготовлены к переброске в Идлиб, отмечает издание.
Также турецкая армия продолжает укреплять границу с Сирией, увеличивая присутствие военной техники и артиллерийских батарей, а также сооружая оборонительные укрепления, пишет газета.
Дамаск при поддержке Москвы готовится провести военную операцию на территории провинции Идлиб, куда стянулись остатки вооруженной сирийской оппозиции.
В ООН предупреждали, что военная операция в регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Турции предупредили Сирийскую свободную армию о повышении боевой готовности на фоне ситуации с Идлибом
Турецкие власти уведомили союзников среди сирийской оппозиции о повышении боевой готовности в связи с напряженностью вокруг готовящейся военной операции в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)