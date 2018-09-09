Власти Турции предупредили Сирийскую свободную армию о повышении боевой готовности на фоне ситуации с Идлибом

Турецкие власти уведомили союзников среди сирийской оппозиции о повышении боевой готовности в связи с напряженностью вокруг готовящейся военной операции в сирийской провинции Идлиб, сообщает в понедельник турецкая газета "Йени Шафак".

В общей сложности около 50 тыс. бойцов сирийской свободной армии, дислоцированных в Африне, Эль-Бабе, Джераблусе и других сирийских населенных пунктах, подготовлены к переброске в Идлиб, отмечает издание.

Также турецкая армия продолжает укреплять границу с Сирией, увеличивая присутствие военной техники и артиллерийских батарей, а также сооружая оборонительные укрепления, пишет газета.

Дамаск при поддержке Москвы готовится провести военную операцию на территории провинции Идлиб, куда стянулись остатки вооруженной сирийской оппозиции.

В ООН предупреждали, что военная операция в регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века.