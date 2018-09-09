Что было: Беларусь в космосе/ Минск праздничный/ Лида. Пиво. Шнуров

Минск – город космический.

Сегодня Минск стал космическим городом. В том смысле, что сюда съехались космонавты со всего мира. Здесь открылся XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Самые большие делегации представляют, как и ожидалось, космические гиганты Россия и США. Среди приглашенных – первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана Савицкая, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космосе Сергей Крикалев, американский астронавт Скотт Келли, ставший первым американцем, совершившим годовой полет на орбиту, первый китайский космонавт Ян Ливэй. Наши земляки Петр Климук , Владимир Коваленок и Олег Новицкий тоже здесь, в президиуме конгресса.

С приветственным словом к участникам обратился Президент Беларуси. Он рассказал трудную историю вхождения Беларуси в семью космических стран, о нынешнем состоянии исследовательской работы. Как и подобает главе страны-хозяйки, пожелал участникам плодотворной работы. Петр Климук преподнес Лукашенко от имени участников картину, написанную рукой легенды космонавтики – Алексея Леонова, первого человека, побывавшего в открытом космосе. Жаль, что самого автора не было: здоровье не позволило долететь до Минска. Глава государства сказал, что эта картина будет подарком всему белорусскому народу и займет почетное место во Дворце Независимости.

Все остались довольны

Прошедшие выходные оставили хороший след в памяти многих белорусов. Теплая солнечная осень позволила людям отдохнуть по интересам и даже с песнями, а кому-то в грядках покопаться. Минчанам, как всегда, особенно повезло. В субботу они отмечали День города . В центре было ни пройти, ни проехать: улицы перекрыты, тьма народу, тысячи бегают. На проспекте Победителей организовали лыжероллерную эстафету. В забеге собралось поучаствовать немало минчан. Встали на ролики и Александр Лукашенко с сыном Николаем, и чиновники, и спортсмены. Президент, олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк вошли в команду НОКа . В таком составе они обогнали команды Министерства спорта и КГБ и стали победителями эстафеты. Призеры радовались успехам. Довольны были и многочисленные зрители, которые увидели бодро бегущего по проспекту Александра Григорьевича.

На следующий день минчане отпраздновали День города. Все началось с возложения цветов к стеле «Минск - город-герой». Потом параллельно в разных местах проходили спортивные турниры , фестиваль исторической реконструкции, соревнования спасателей. Грандиозным событием стал, естественно, Минский полумарафон . Более 35 тысяч бегунов из 53 стран со старта рванули кто за призом, а кто просто из спортивного интереса . Среди мужчин первым финишировал Абебе Негево Дегефа из Эфиопии, среди женщин – кенийка Шейла Йеротич. Африканцы увезут часть призовых денег по домам. Наша знаменитая марафонщица Ольга Мазуренок могла заработать 5 тысяч долларов, но пришла к ленточке только пятой: устала, видать, после «золотого» Чемпионата Европы. Вечером по традиции лучшим представителям города вручили награды «Минчанин года» . Финальным мероприятием праздника стал фейерверк. Сегодня на оперативном совещании в горисполкоме мэр Андрей Шорец отметил, что праздник прошел на достойном уровне. Минчане, наверное, с ним согласятся.

В Питере – пить, а в Лиде – петь

А в Лиде был свой праздник. Там на территории замка и вблизи от его стен развернулась песенно-пивная баталия – фестиваль «LIDBEER». На традиционный «оупен-эйр» съехались тысячи поклонников рока, звездные исполнители. «Зажигали» народ белорусские команды «Nizkiz», «Чувство полета», группа из России «Animal Джаz», из Украины приехал гурт «Вопли Видоплясова» . Но все эмоции повеселевших зрителей собрал, конечно, Сергей Шнуров с «Ленинградом» . Вечер, перешедший в ночь, лидчанам и тем, кто туда добрался, запомнится надолго.

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В.Д.