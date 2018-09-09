|
Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума
Новости Беларуси. Беларусь готова к активному участию в исследовании космоса. Об этом 10 сентября шла речь на 31-м Международном конгрессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна принимает его впервые. Однако Беларусь нельзя назвать новичком в освоении космических технологий. За очень короткий срок – чуть более 10 лет – сделан огромный шаг в освоении околоземной орбиты, среди вращающихся вокруг планеты спутников есть и белорусские. Так что наша страна – полноценный участник космического клуба. Впрочем, и до этого момента наши земляки покоряли невесомость, становились пионерами освоения космоса в составе международных проектов. Открывая конгресс в Минске, Президент Александр Лукашенко говорил о космических проектах, в которых Беларусь готова активно участвовать. Корреспондент Ольга Коршун продолжит тему.
Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер и десятки журналистов – все в ожидании покорителей Вселенной. Они, как и положено настоящим звездам, задерживаются. Градус нетерпения зашкаливает. Еще бы! Тех, кто видел мир буквально с другой стороны, можно пересчитать по пальцам. А сегодня они встретились на белорусской земле.
Ольга Коршун, СТВ:
Одним из первых на конгресс прибывает Олег Новицкий. На орбите наш земляк бывал уже дважды, но даже в космосе его заметно тянет на Землю. Еще раз увидеть мир с этой стороны готовится в 2020 году. Как раз неземные планы космонавт планирует обсудить в Минске с коллегами по работе.
В кулуарах этот конгресс журналисты назвали встречей космических выпускников. Вот и Сергей Крикалев встретил в Беларуси напарников по освоению Вселенной. Российский космонавт суммарно провел на орбите около 2 лет. Это мировой рекорд. В Минске планирует провести всего несколько дней, но и за это время постарается решить по-настоящему глобальные вопросы.
Сергей Крикалев, космонавт, директор Роскосмоса по пилотируемым проектам (Россия):
Экология – одно из направлений работы Ассоциации участников космических полетов, которую основали в 1985 году. Она объединяет более 400 человек, каждый из которых совершил хотя бы один полет в космос. Проще говоря, это профессиональное объединение космонавтов. В 2017 году звездный десант практически таким же составом приземлился в Тулузе. Там же решили, что следующим местом его дислокации станет Минск.
Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:
Инициативу проведения такой встречи на белорусской земле поддержал Президент. Сегодня Александр Лукашенко приветствовал участников международного конгресса. Глава государства отметил: это по-настоящему уникальная встреча, которая принесет пользу не только Беларуси, но и всему миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своими глазами космос видели чуть более полутысячи человек – даже по земным меркам это немного. Среди покорителей Вселенной и белорусы. Владимир Коваленок трижды побывал на орбите. Журналисты наперебой интересуются, как стать космонавтом в наше время. Ответ прост и понятен.
Петр Климук, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:
А чтобы узнать последние новости из космоса, на связь с Минском выходит экипаж экспедиций 55-56. На МКС они находятся с конца марта. В составе – представители России, США и Германии. Обращение звучит на трех языках. И совсем не случайно в космосе слышна белорусская речь.
Олег Артемьев, бортинженер (Россия):
Это далеко не последнее белорусское слово в космосе. Освоение Вселенной наши ученые начали еще в советское время. Они активно участвовали в проектировании аппаратуры и создании новых материалов. После обретения независимости с этого пути не свернули, хотя были определенные сложности: отрасль требует значительных финансовых и человеческих ресурсов. В 2012 году Беларусь запустила первый космический аппарат. С тех пор наша страна вошла в престижный пул космических держав. Сейчас идет работа над созданием второго спутника, а белорусские ученые планируют участвовать в освоении Марса и Луны. За такими технологиями не то что будущее, а уже настоящее.
Александр Лукашенко:
В Беларуси участники конгресса намерены сверить общие направления в освоении Вселенной. Космонавты, которые недавно вернулись на Землю, поделятся последними новостями с астрономической передовой. Обсудят и виды землян на дальний космос. Пока это самая неизведанная область, но участники намерены общими усилиями открыть и эту страницу нашей истории.
Ян Ливэй, космонавт (Китай):
Джон Филлипс, астронавт (США):
Легенды мировой космонавтики проведут в Минске несколько дней. Чтобы эта встреча осталась в истории, участники конгресса решили вручить Президенту необычный подарок: картину Алексея Леонова, первого человека, побывавшего в открытом космосе. Кстати, на полотне вполне земной пейзаж. Но именно такие виды остаются в памяти и в сердце космонавтов.
Только побывав в космосе понимаешь, что самое дорогое для человека – это Земля и место, где он родился – малая родина. Позвольте, уважаемый Александр Григорьевич, от всех участников конгресса вручить вам эту картину и большое спасибо.
Александр Лукашенко:
Космос уже приоткрыл для нас свои двери. На околоземной орбите сотни спутников, которые постоянно держат связь с зеленой планетой. Освоение этого неизведанного пространства продолжится. Возможно, именно эта встреча в Минске даст старт новым космическим программам. Главное – совершать эти открытия совместно, чтобы не нарушить гармонию и мир в нашем общем земном доме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума
Новости Беларуси. Беларусь готова к активному участию в исследовании космоса. Об этом 10 сентября шла речь на 31-м Международном конгрессе, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)