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«В 10 отрубаешься по-любому. Режим – это основа». Показываем, как живут кадеты в Минском областном училище
Новости Беларуси. Видеоэкскурсия по Минскому областному кадетскому училищу – в программе
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«В 10 отрубаешься по-любому. Режим – это основа». Показываем, как живут кадеты в Минском областном училище
Новости Беларуси. Видеоэкскурсия по Минскому областному кадетскому училищу – в программе «Центральный регион».
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