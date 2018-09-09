ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер сборной Беларуси пока не определился с составом против Молдовы в Лиге наций

10.09.2018 21:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конференц-зале стадиона «Зимбру» состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко, передает сайт федерации футбола. Завтра белорусы сыграют второй матч Лиги наций против Молдовы.


Фото: Reuters

— Что успели узнать о сборной Молдовы? Удивило ли вас поражение Молдовы от сборной Люксембурга в первом матче?

— При подготовке к матчу мы заранее смотрели предыдущие игры Молдовы. Вчера просмотрели и поединок с Люксембургом. Наверное, не столько удивило поражение, сколько счет. Мы тоже уступали Люксембургу. Сборная этой страны довольно быстро прогрессирует, поэтому в большей степени меня удивило, что Молдова пропустила четыре мяча.

— Что Юрий Кендыш успел рассказать вам про чемпионат Молдовы, про игроков нашей сборной?

— Рассказал, что Молдова — очень теплая и гостеприимная страна. Про чемпионат Молдовы рассказал, что есть определенный уровень игры, есть многолетний чемпион футбольный клуб «Шериф». Думаю, сейчас любую информацию можно найти в интернете, поэтому Юра, скорее, ее дополнил.

— Кого бы выделили в составе сборной Молдовы?

— Есть группа опытных игроков. Это и тот же Гацкан, который играет в России, Ионица, от которого идет много креатива. Отмечу быстрые фланги. Причем это касается как полузащитников, так и игроков оборонительной линии. В целом это достаточно ровная команда с лидерами в каждой линии.

— Если сравнить этот матч с вашей игрой против Сан-Марино будете придерживаться такого же плана и быстро победите в атаку или есть какие-то другие мысли по тактике?

— Еще есть время. До игры больше суток, и пока нет окончательного решения по стартовому составу. Есть нюансы и по тактическим моментам, которые мы обсуждаем. Мы придем к решению в день игры.

— Многие говорят о Лиге наций, как о великолепном шансе для менее рейтинговых сборных пробиться на чемпионат Европы. Как сборная Беларуси воспринимает этот шанс? Какую цель вы ставите перед собой?

— Я думаю, мы не единственные, кто ставит цель через этот турнир пробиться на чемпионат Европы. Конечно, когда узнали о лиге наций, восприняли новость с надеждой и верой в успех. Подумали о том, что действительно можно пробиться на топ-турнир.

Напомним, первый матч в Лиге наций белорусская команда сыграла на стадионе «Динамо» и обыграла Сан-Мариной со счетом 5:0. 11 сентября в 21.45 подопечные Криушенко сразятся с Молдовой, которая проиграла первый матч Люксембургу — 0:4.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн игры.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-конференция Игоря Криушенко перед вторым матчем в Лиге наций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было: Беларусь в космосе/ Минск праздничный/ Лида. Пиво. Шнуров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика