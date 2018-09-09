Главный тренер сборной Беларуси пока не определился с составом против Молдовы в Лиге наций

В конференц-зале стадиона «Зимбру» состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко, передает сайт федерации футбола . Завтра белорусы сыграют второй матч Лиги наций против Молдовы.



Фото: Reuters

— Что успели узнать о сборной Молдовы? Удивило ли вас поражение Молдовы от сборной Люксембурга в первом матче?

— При подготовке к матчу мы заранее смотрели предыдущие игры Молдовы. Вчера просмотрели и поединок с Люксембургом. Наверное, не столько удивило поражение, сколько счет. Мы тоже уступали Люксембургу. Сборная этой страны довольно быстро прогрессирует, поэтому в большей степени меня удивило, что Молдова пропустила четыре мяча.

— Что Юрий Кендыш успел рассказать вам про чемпионат Молдовы, про игроков нашей сборной?

— Рассказал, что Молдова — очень теплая и гостеприимная страна. Про чемпионат Молдовы рассказал, что есть определенный уровень игры, есть многолетний чемпион футбольный клуб «Шериф». Думаю, сейчас любую информацию можно найти в интернете, поэтому Юра, скорее, ее дополнил.

— Кого бы выделили в составе сборной Молдовы?

— Есть группа опытных игроков. Это и тот же Гацкан, который играет в России, Ионица, от которого идет много креатива. Отмечу быстрые фланги. Причем это касается как полузащитников, так и игроков оборонительной линии. В целом это достаточно ровная команда с лидерами в каждой линии.

— Если сравнить этот матч с вашей игрой против Сан-Марино будете придерживаться такого же плана и быстро победите в атаку или есть какие-то другие мысли по тактике?

— Еще есть время. До игры больше суток, и пока нет окончательного решения по стартовому составу. Есть нюансы и по тактическим моментам, которые мы обсуждаем. Мы придем к решению в день игры.

— Многие говорят о Лиге наций, как о великолепном шансе для менее рейтинговых сборных пробиться на чемпионат Европы. Как сборная Беларуси воспринимает этот шанс? Какую цель вы ставите перед собой?

— Я думаю, мы не единственные, кто ставит цель через этот турнир пробиться на чемпионат Европы. Конечно, когда узнали о лиге наций, восприняли новость с надеждой и верой в успех. Подумали о том, что действительно можно пробиться на топ-турнир.

Напомним, первый матч в Лиге наций белорусская команда сыграла на стадионе «Динамо» и обыграла Сан-Мариной со счетом 5:0. 11 сентября в 21.45 подопечные Криушенко сразятся с Молдовой, которая проиграла первый матч Люксембургу — 0:4.

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