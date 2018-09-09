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Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Масштабные ремонтные работы под путепроводом начались еще в мае текущего года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Сегодня, спустя, 5 месяцев строительных работ изменения видны невооруженным глазом: заасфальтирован участок дороги от парка культуры и отдыха до улицы Карла Маркса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Полным ходом идет благоустройство улицы Орджоникидзе со стороны строящегося автовокзала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Под путепроводом завершается устройство новых парковочных мест для автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Также появились очертания нового заезда на эстакаду путепровода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

На самом путепроводе спецтехника разбирает старую опору бокового заезда на путепровод в створе улицы К.Маркса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

В течение месяца строители будут заниматься устройством подпорной стенки моста, после чего будет проложен и заасфальтирован новый заезд на эстакаду.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Параллельно демонтажу старых опор моста строители производят замену инженерных сетей на улице Орджоникидзе. Речь идет об участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

В планах – дальнейшее асфальтирование дорожного полотна, а также благоустройство прилегающей территории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Реконструкция улицы идет параллельно строительству нового автовокзала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58734.php

Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Окончание реконструкции улицы Орджоникидзе запланировано на лето 2019 года. 

 
 
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Масштабные ремонтные работы под путепроводом начались еще в мае текущего года. Сегодня, спустя, 5 месяцев строительных работ изменения видны невооруженным...
 
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