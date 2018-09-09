Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом

Масштабные ремонтные работы под путепроводом начались еще в мае текущего года.



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Сегодня, спустя, 5 месяцев строительных работ изменения видны невооруженным глазом: заасфальтирован участок дороги от парка культуры и отдыха до улицы Карла Маркса.



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Полным ходом идет благоустройство улицы Орджоникидзе со стороны строящегося автовокзала.



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Под путепроводом завершается устройство новых парковочных мест для автомобилей.



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Также появились очертания нового заезда на эстакаду путепровода.



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На самом путепроводе спецтехника разбирает старую опору бокового заезда на путепровод в створе улицы К.Маркса.



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В течение месяца строители будут заниматься устройством подпорной стенки моста, после чего будет проложен и заасфальтирован новый заезд на эстакаду.



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Параллельно демонтажу старых опор моста строители производят замену инженерных сетей на улице Орджоникидзе. Речь идет об участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.



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В планах – дальнейшее асфальтирование дорожного полотна, а также благоустройство прилегающей территории.



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Реконструкция улицы идет параллельно строительству нового автовокзала.



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Окончание реконструкции улицы Орджоникидзе запланировано на лето 2019 года.