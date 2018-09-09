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Реконструкция улицы Орджоникидзе идет полным ходом
10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Масштабные ремонтные работы под путепроводом начались еще в мае текущего года.
Сегодня, спустя, 5 месяцев строительных работ изменения видны невооруженным глазом: заасфальтирован участок дороги от парка культуры и отдыха до улицы Карла Маркса.
Полным ходом идет благоустройство улицы Орджоникидзе со стороны строящегося автовокзала.
Под путепроводом завершается устройство новых парковочных мест для автомобилей.
Также появились очертания нового заезда на эстакаду путепровода.
На самом путепроводе спецтехника разбирает старую опору бокового заезда на путепровод в створе улицы К.Маркса.
В течение месяца строители будут заниматься устройством подпорной стенки моста, после чего будет проложен и заасфальтирован новый заезд на эстакаду.
Параллельно демонтажу старых опор моста строители производят замену инженерных сетей на улице Орджоникидзе. Речь идет об участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.
В планах – дальнейшее асфальтирование дорожного полотна, а также благоустройство прилегающей территории.
Реконструкция улицы идет параллельно строительству нового автовокзала.
Окончание реконструкции улицы Орджоникидзе запланировано на лето 2019 года.
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Масштабные ремонтные работы под путепроводом начались еще в мае текущего года. Сегодня, спустя, 5 месяцев строительных работ изменения видны невооруженным...
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