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СК озвучил подробности дела об убийстве барановичской школьницы 19-летней давности

10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов сегодня во время пресс-конференции рассказал подробности раскрытого этим летом убийства барановичской школьницы, которое произошло в 1999 году, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58733.php

СК озвучил подробности дела об убийстве барановичской школьницы 19-летней давности

Убийство 14-летней девочки произошло в Барановичах 28 июля 1999 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", однако личность подозреваемого в совершении преступления установить не удалось. Сделать это получилось только спустя 19 лет. В июне был задержан ранее судимый за разбой местный житель 1979 года рождения. Он заключен под стражу.

"В ходе расследования уголовного дела были получены данные, указывающие, что мужчина перед убийством своей жертвы ее изнасиловал. Ему предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия", - отметил Александр Рахманов. Он подчеркнул, что проведена скрупулезная работа. "Следствие не остановилось только на убийстве. Были проверены другие версии, которые нашли подтверждение", - сказал начальник УСК по Брестской области.

Раскрыть это уголовное дело позволило совершенствование проведения ДНК-экспертизы. В 1999 году на месте происшествия были изъяты биологические следы предполагаемого убийцы, назначены экспертизы. Повторно они проводились в 2000, 2004, 2006 годах, но результатов для помощи следствию не было. В Беларуси тогда судебная генетика только зарождалась.

 
 
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Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов сегодня во время пресс-конференции рассказал подробности раскрытого этим...
 
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