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МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются - Минтруда

10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за август текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.


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МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются - Минтруда

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август 2018 года к июлю составил 100,1%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета; к марту - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам и работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

В связи с этим указанные виды доходов и минимальная заработная плата за август 2018 года не индексируются. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

 
 
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за август текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
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