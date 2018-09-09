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Суд восстановил на работе незаконно уволенного сотрудника стройтреста в Барановичах
10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Суд Барановичского района и города Барановичи восстановил на работе незаконно уволенного сотрудника ОАО "Стройтрест №25". Такая информация размещена на сайте Ген
Мужчину уволили 25 июня якобы по собственному желанию, хотя на самом деле это было не так. Администрация предприятия поставила его перед фактом. По словам истца, соответствующего заявления он не подавал. Документ написан чужим почерком, в нем не указана дата увольнения. Кроме того, нарушены нормы трудового законодательства о предупреждении за один месяц до предстоящего увольнения.
Суд, рассмотрев гражданское дело, в соответствии с позицией прокурора требования истца удовлетворил частично. Мужчину восстановили на прежнем месте работы. С коммерческой организации в его пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в Br972, а также Br50 компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.
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Суд Барановичского района и города Барановичи восстановил на работе незаконно уволенного сотрудника ОАО "Стройтрест №25". Такая информация размещена на сайте...
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