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Лукашенко прислал юным футболистам свою майку с автографом
10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Аляксандр Лукашенко прислал юным футболистам, учащимся Академии брестского "Динамо", свою майку с автографом (она под первым номером и с фамилией, написанной по-белорусски латиницей: Lukashenka). "Учитесь побеждать. А. Лукашенко", — написал на ней глава государства.
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Аляксандр Лукашенко прислал юным футболистам, учащимся Академии брестского "Динамо", свою майку с автографом (она под первым номером и с фамилией, написанной...
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