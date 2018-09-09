Лукашенко прислал юным футболистам свою майку с автографом

Аляксандр Лукашенко прислал юным футболистам, учащимся Академии брестского "Динамо", свою майку с автографом (она под первым номером и с фамилией, написанной по-белорусски латиницей: Lukashenka). "Учитесь побеждать. А. Лукашенко", — написал на ней глава государства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58730.php

Читать полностью в источнике с фото:







Пресс-служба ФК "Динамо-Брест" отмечает , что подарок был получен по случаю открытия тренировочного центра Академии в Александрии.

Учащиеся Академии "Динамо-Брест" получили майку, подписанную Президентом Беларуси Александром Лукашенко. #fcdb1960



Подарок приурочен к открытию тренировочного центра Академии "Динамо-Брест" в Александрии. pic.twitter.com/BiNBKAUv2r — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 10 сентября 2018 г.